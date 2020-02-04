https://news.day.az/politics/1199835.html Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден "Шараф" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден "Шараф" - ФОТО
4 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В январе этого года распоряжением главы государства Васиф Талыбов был награжден орденом "Шараф".
Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден "Шараф".
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