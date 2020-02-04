4 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В январе этого года распоряжением главы государства Васиф Талыбов был награжден орденом "Шараф".

Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден "Шараф".

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