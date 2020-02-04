Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана готовится к очередному летнему лагерю диаспорской молодежи, являющемуся одним из его крупномасштабных проектов.

Уже началась регистрация молодежи, желающей принять участие в III Летнем лагере азербайджанской диаспорской молодежи "Волонтеры -2020". Летний лагерь пройдет с 12 по 19 июля нынешнего года в городе Гусар.

Лагерь посвящается объявлению 2020 года соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева "Годом волонтеров" в Азербайджане.

Комитет уже успешно провел два летних лагеря диаспорской молодежи, проживающие в различных странах мира азербайджанцы и молодые представители народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану, консолидировавшись вокруг этой важной платформы, ближе познакомились с Азербайджаном, а также получили возможность реализации сетевого взаимодействия.

В нынешнем году, как всегда, в лагере сможет принять участие молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, умеющая налаживать контакт на азербайджанском языке. Участие в III Летнем лагере диаспорской молодежи, как и в предыдущих лагерях, бесплатное.

Желающие принять участие в III Летнем лагере азербайджанской диаспорской молодежи "Волонтеры -2020" могут ознакомиться с формой обращения и условиями участия в лагере, пройдя по следующей ссылке: http://diaspor.gov.az/qeydiyyat/