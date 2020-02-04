Выступление Президента Ильхама Алиева на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах", по своему содержанию, целеполаганию и важнейшим месседжам, адресованным исполнительной власти и обществу в целом является масштабной по сути программой развития "Нового Азербайджана".

Азербайджана без устаревших схем, подходов и мышления, без коррупции и бюрократического давления.

Буквально каждый прозвучавший тезис Президента - это победа интересов Гражданина. Это руководство к действию, помощь в развитии личной инициативы и наращивании благосостояния граждан, независимо от должностей и иных критериев.

"Проводимая нами политика поддерживается народом", - сказал глава государства, подчеркивая, что все изменения предусматриваются во благо населения, и именно поддержка масс является залогом успешной реализации реформ.

Поставлена цель на последовательное освобождение системы управления от нездоровых традиций и стереотипов, от кадров, не идущих в ногу с реформами и новыми задачами, которые определяет глава государства.

"Сегодня Азербайджан находится на пути серьезных реформ, которые высоко оцениваются в обществе. Потому что эти реформы улучшают уровень жизни людей, ускоряют экономику нашей страны, играют очень важную роль в решении имеющихся в стране неприятных проблем", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства открыто и предметно называет проблемы, препятствующие развитию современного социально ориентированного государства, обращается к чиновникам, призывая усиленно и прозрачно работать на качественное улучшение и упрощение условий жизни и деятельности граждан.

Президент последовательно решает сложные вопросы, ясно формулирует здоровые для общества смыслы и ориентиры, и на данном этапе четко актуализирует следующие задачи:

"В этом году вся экономика должна выйти из тени, все предприниматели должны платить налоги"

"Когда мы обеспечивали эту прозрачность, мы могли реализовать социальную инициативу. Эти деньги до копейки пошли на зарплаты, пенсии и пособия людям"

"Борьба с теневой экономикой будет продолжена. И здесь есть две стороны. Закрывающий на это глаза государственный чиновник и занимающийся этим предприниматель. Эта сделка должна быть сорвана и срывается"

"Теневой экономики быть не должно, и все. Все очень просто"

"И если кто-то после этих моих слов снова захочет работать по старым правилам, на кого-то захочет понадеяться, то пусть знает, что это у него не получится. Поблажек не будет ни для кого"

"Все равны. Нет ни одного неприкасаемого предпринимателя, нет ни одного неприкасаемого чиновника. Каждый получит свою оценку, свою награду и свое наказание соразмерно своим поступкам"

"Для предпринимателей создали большие возможности. Поэтому мы выставляем соответствующие требования: они должны быть честными, чисто работать, не идти по кривой дороге, не скрывать налоги"

"Пусть платят налоги, и кроме налогов никому, ни одной организации, ни одному человеку не дают ни маната"

"У взяточничества есть две стороны: дающий и берущий. И я сейчас говорю потенциальным взяткодателям, остановите это. Если кто-то требует у вас что-то без оснований, немедленно сообщайте об этом"

"Во многих случаях препятствием для развития предпринимательства является самоуправство чиновников. Как только чиновники замечают, что где-то начинается работа, в некоторых случаях немедленно бросаются туда и требуют свою долю, или же хотят что-то урвать. Этому должен быть положен конец"

"Проводимые реформы в налоговых органах оказывают большую помощь предпринимателям"

"Сейчас предприниматели знают, из чего состоят правила. А правила очень просты. Они должны организовать свою деятельность в соответствии с законодательством, должны заключать трудовые договора и не эксплуатировать работников"

"У нас 8-часовой рабочий день. И никто не должен работать сверх этого. Этому должен быть положен конец, и Кабмин должен это контролировать"

"Я обращаюсь и к работникам. Вы не работайте без трудового договора. В некоторых случаях вас заставляют. Но вы знайте, что если не будет трудового договора, то завтра вы не сможете получить пенсию, медицинскую страховку"

"Предприниматели не должны проводить сокращения работников без оснований. Потому что каждое сокращенное рабочее место оставляет одну семью без хлеба. На это нельзя идти"

Глава государства подчеркнул, что не нужны какие-то лозунги и заявления.

"Должен идти открытый разговор, в чем проблема - пусть предприниматель сам скажет о путях ее решения. А представитель государства скажет ему, где он допускает нарушения"

"Мы должны сделать так, чтобы начиная с 2020 года все хитрости, манипуляции, фальсификации... должны остаться в стороне"

"Обо всем государственные органы знают и знали. Просто некоторые закрывали глаза и заключали сделки. Но эти времена прошли. Я вам это говорю, прошли!

"Поэтому вы должны работать так, как я говорю, и все!"

Просто и гениально...

В своем выступлении Президент также подчеркивает важность налаживания партнерства в работе государственных и частных, предпринимательских структур, как новом направлении, требующем развития. Такой подход позволяет разделить меру ответственности и повысить социальную активность всех сторон.

Это выступление Президента Ильхама Алиева - своего рода некий социальный манифест в защиту интересов и поощрения инициатив граждан, практически не оставляющий бюрократии пространства и возможностей для игнорирования закона и злоупотребления своими полномочиями.

Слово Президента как мандат для гражданина на защиту своих интересов.

И месседж обществу - улучшайте свою жизнь, для этого созданы все условия. Но вы также ответственны за все, что происходит в стране - и за ошибки, и за достижения. Президент вас защищает и поддерживает. Но и от вас многое зависит, от вашей воли, ответственности и инициативы.

Каждое такое выступление Президента укрепляет уверенность граждан в своем будущем, дает им стимул к раскрытию личностного потенциала, в том числе в предпринимательстве и бизнесе.

Азербайджанцы во всем своем культурном и этническом разнообразии - талантливы и предприимчивы, и если им не мешать, а помогать, как говорит Президент Ильхам Алиев, то Азербайджан станет одним из самых устойчивых и престижных государств мира.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az