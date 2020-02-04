https://news.day.az/politics/1199938.html Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района - ФОТО
Кандидат в депутаты Арзу Нагиев встретился с жителями ряда сел Товузского района - ФОТО
Кандидат в депутаты в рамках предстоящих выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана из Гедабей-Товузского избирательного округа № 104 Арзу Нагиев продолжает встречаться с избирателями.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, Арзу Нагиев встретился с жителями сёл Сарытала, Чобансыгнаг, Намхош, Ахмедабад, Абдал, Гочдере, Исакенд, Гарибли и Агбашлар Товузского района.
Кандидат в депутаты провел обмен мнениями по вопросам, интересующим избирателей.
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