Кандидат в депутаты в рамках предстоящих выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана из Гедабей-Товузского избирательного округа № 104 Арзу Нагиев продолжает встречаться с избирателями.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, Арзу Нагиев встретился с жителями сёл Сарытала, Чобансыгнаг, Намхош, Ахмедабад, Абдал, Гочдере, Исакенд, Гарибли и Агбашлар Товузского района.

Кандидат в депутаты провел обмен мнениями по вопросам, интересующим избирателей.