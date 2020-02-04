Армянская община Ростова - одна из многочисленных в России, однако этот факт скорее имеет негативные последствия для Юга России, нежели положительные. Об этом в частности говорит и рост этнической преступности, кумовство властей выходцев из Армении, незаконные действия предпринимателей, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Все помнят обращение в прошлом году жителей Тарасовского района Ростовской области и Тарасовского городского поселения руководству страны о фактах вопиющего произвола, происходящего на территории района.

Дело в том, что на территории Тарасовского района работает группа с устойчивыми противозаконными, экономическими связями. В группу входят сотрудники районной прокуратуры, полицейские, руководители организаций и предприятий осуществяющих свою экономическую деятельность на территории района и сельского поселения Тарасовский. Примечательно, что особую активность в противозаконных действиях в области, показывают выходцы из Армении.

На Юге России в силовых органах очень много представителей этой национальности, и в силу этого, пользуясь этими рычагами, можно решить практически любые вопросы.

Группа из Тарасовского района пользуется покровительством нескольких руководителей областного правительства в ранге заместителей губернатора и покровительством сотрудников аппарата прокуратуры области, прикрывающим их противоправную деятельность, пишет канал @rostelega.

Также тогда стало известно, что прокурор Тарасовского района Александр Викторович Макеев и его заместитель Иван Геннадьевич Багаев, обложили данью предпринимателей района. Сообщалось, что прокуроры получали денежные средства на повседневные нужды от: Мацакяна Тиграна, Мацакяна Алика, Матиева Марата, Геворга Геворкяна, Разин Борис и др.

Также с помощью прокуроров, всю землю вдоль трассы в Тарасовском районе захватил один предприниматель - выходец из республики Армения, Геворг Геворкян. При содействии прокуратуры Геворкян собрал все земли вдоль трассы в Тарасовском районе.

Другой вопиющий случай связан с предпринимателем Авакяном - 2 года назад было вынесено судебное решение о сносе его кафе, которое построено на землях сельскохозяйственного назначения. Однако до сих пор акт не выполнен. Телеграм канал "Ростовком" пишет, что предпринимателя покрывает районная прокуратура.

По сути, местные следственные органы в деле с армянскими нуворишами.

Этнические армяне просачились также в прокуратуру и следственные органы Ростова. Заместители прокуроров города Волгодонск и Ворошиловского районов являются представителями армянской общины.

На днях стало известно, что не менее интересные события происходят и в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Учитывая активность местной армянской диаспоры, в соцсетях шутят, что впору переименовать район в Араратский.

Например, канал @rostovtelega пишет, что есть такой славный "Совет директоров предприятий и предпринимателей Железнодорожного района", который якобы формирует положительный образ бизнеса, поддерживает начинающих предпринимателей, решает стратегические задачи и состоит он, в основном, из представителей армянской национальности.

Тут особо надо отметить роль депутата Загсобрания Ростовской Области Арутюн Сурмаляна. Его даже называют "серым кардиналом" области, который "любит" поддерживать начинающих предпринимателей.

Так, являясь главой местной армянской общины и депутатом законодательного собрания Ростовской области, Сурмалян под видом союза создал преступный картель во главе с представителями криминального мира.

Мало того, что своим успешным строительным бизнесом он обязан "авторитетам", так ещё и подтянул ни в чем не виновных коммерсантов, которые сразу же стали обязанными.

"Естественно, сейчас они себя чувствуют вальяжно, повелителями мира, точнее района, сего. Но не за горами и разочарование. Один из самых богатых по стоимости земли район до сих пор не асфальтирован, не везде есть центральная канализация, с благоустройством, кроме административных зданий, беда. На некоторых улицах до сих пор стоят колонки для набора воды...и это в 21 веке. Если спустится ниже Портовой к Дону - можно подумать, что попал в деревню 19 века. Инфраструктуры практически никакой. Многие жалуются, что живут в Богом забытом месте", - пишут авторы канала.

Казалось бы предприниматели могли бы сделать район перспективным, ведь в совете такие гиганты как "Юг Руси", "Ассорти", "Комстрой", "Донской табак" и ещё десятки крупных предприятий.

Но господин Сурмалян даже возле своих домов в ЖК "Сокол" на Батуринской не везде удосужился уложить асфальт между домами, однако построить себе отель "Севан-плаза" и выделить там помещение для генерального консульства Армении, он не забыл.

Такой выборочный подход к областным делам, лоббизм соотечественников из малой родины ведет к росту преступных дел в области с этническим колоритом. Но власти по иному видят ситуацию, и уже в хуторе Шаумяновском Егорлыкского района разобьют парк культуры армянского народа, который, как и один из парков Ростова-на-Дону, получит название "Дружба".