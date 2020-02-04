Новый вид инфекции коронавирусной пневмонии продолжается на территории Китая уже более месяца, а распространение совпало с Праздником Весны, самым важным традиционным праздником в Китае.

Как сообщает Trend со ссылкой на слова Временного Поверенного в делах Посольства КНР в Азербайджане Ли Цзиньсуна на встрече с представителями основных СМИ Азербайджана в связи с эпидемией нового вида коронавирусной пневмонии в Китае, период праздничных каникул - это активное передвижение с высокой степенью контактности людей, в связи с чем частота распространения заболевания высока.

B настоящее время в Китае более 20000 инфицированных, заявил временный поверенный. В некоторых странах также один за другим выявляются подтвержденные или предполагаемые случаи заражения коронавирусом нового типа.

Китай за короткое время разработал эффективные вирусные реактивы, которые могут быстро идентифицировать зараженного человека. Это и есть основная причина быстрого роста последних подтвержденных случаев. Путем проведения интенсивных пресс-конференций на всех уровнях, опубликования и своевременного обновления цифр общего положения эпидемии, Китай вовремя опубликовывает всему миру развитии ситуации для обеспечения прав на информацию народов всех стран, отметил Ли.

Это демонстрирует высокую ответственность Китая как великой державы мира. В настоящее время растет число случаев излечения, ускоряется изучение и развитие прививок и специальных препаратов. Эпидемическое состояние предотвратимо, контролируемо и лечимо.

Преимущество социалистического строя Китая дает возможности консолидировать все свои усилия на ключевых вопросах. Китайское правительство и народ объединяют свои сердца и мысли. Уверенность, способность и достаточные ресурсы позволяют скорейшую победу в борьбе с эпидемией.

С момента вспышки эпидемии Председатель КНР господин Си Цзиньпин дал важные указания по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей на первом месте. Была создана Центральная руководящая группа по борьбе с эпидемией для всемерной профилактики и контроля, строгого сдерживания распространение эпидемии. Правительства всех регионов Китая на всех уровнях придают высочайшее значение жизни народа и предпринимают всяческие меры по борьбе с вирусами, отмечает временный поверенный в делах посольства КНР.

Он сообщил, что в настоящее время в Китае создан комплексный механизм профилактики и контроля, начиная с города Ухань провинции Хубэй, заканчивая масштабами всей страны. Все работы идут открыто и прозрачно, научно и регулярно. Госкомитет КНР по делам здравоохранения направил в Ухань, ставший эпицентром эпидемии, специалистов в области тяжелых заболеваний. Это шесть групп из 1230 медицинских работников - и столько же групп резервного персонала, готовых в любое время отправиться на борьбу с эпидемией. На военных самолетах в Ухань переброшены медицинские бригады НОАК.

Ли Цзиньсун отметил, что для того, чтобы сдержать распространение эпидемии, с 23-го января было прекращено транспортное сообщение с Уханем, а 26-го января был введен запрет на передвижение автотранспортных средств внутримышечно . Город задействовал 6000 такси для бесплатных услуг медицинскому персоналу, заболевшим людям и местным жителям, испытывающим жизненные трудности. В течении нескольких дней в Ухани с "китайской скоростью" построили две новые больницы экстренной помощи - "Хошэньшань" и "Лэйшэньшань"- каждая на более чем 2000 коек. По приказу Председателя Си Цзиньпин более 1400 военных медицинских работников прибыли в Ухань третьего февраля для работы в вышеупомянутых больницах. Восемь транспортаых самолетов Военно-воздушных сил Китая доставили в Ухань медицинские грузы. В больницах по всему городу в круглосуточном режиме работает амбулаторный прием для пациентов с повышенной температурой, врачи принимают всех нуждающихся в лечении.

Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что скорость обнаружения вируса в Китае была рекордной, обмен информацией был своевременным и прозрачным, меры были незамедлительны и эффективны, что значительно замедлило распространение эпидемии в другие страны.

В ходе борьбы с эпидемией, действия правительства Китая ярко демонстрируют международному смогу свою открытость, прозрачность и активность сотрудничеству.