Китай с полной ответственностью открыто, прозрачно и своевременно информирует миру о состоянии эпидемии, что высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Trend со ссылкой на слова Временного Поверенного в делах Посольства КНР в Азербайджане Ли Цзиньсуна на встрече с представителями основных СМИ Азербайджана в связи с эпидемией нового вида коронавирусной пневмонии в Китае, между Китаем и ВОЗ поддерживается тесное сотрудничество.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус и специалисты организации посетили Ухань несколько дней назад и провели широкий обмен мнениями с китайской стороной по профилактике и контролю эпидемии, полностью подтвердили и высоко оценили труд и вклад Китая в борьбе с эпидемией.

Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что определение эпидемии как PHEIC не является пренебрежением к Китаю, а скорее полной уверенностью в победе Китая над эпидемией. Усилия Китая в борьбе с эпидемией заслуживают уважения и одобрения. Меры по предотвращению и контролю многих эпидемий, предпринятых Китаем, превосходят соответствующие требования ВОЗ, которые создают новый критерий для работы всех стран по профилактике эпидемий. Он также подчеркнул, что ВОЗ не поддерживает, даже выступает против запретов на поездки или торговлю с Китаем. Китай готов прилагать совместные усилия с ВОЗ и другими странами для обеспечения глобальной и региональной безопасности общественного здравоохранения.

"Мы твердо уверены и способны одержать победу над эпидемией" - подытожил Цзиньсун.