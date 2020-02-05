3 февраля состоялась конференция, посвященная итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в конференции принял участие Президент.

Глава государства выступил на конференции с заключительной речью.

Заключительная речь

Президента Ильхама Алиева

- Во второй части конференции будут организованы четыре панели, на которых предстоит обсудить вопросы, охватывающие все сферы, в том числе экономические, сельскохозяйственные, инфраструктурные, банковские, кредитные и другие вопросы. Как местные исполнительные органы, так и предприниматели вместе с представителями центральных исполнительных органов обсудят данные вопросы, поговорят о существующих проблемах. Конечно, разговор пойдет и о работе, которую предстоит выполнить в нынешнем году. Необходимо постараться, чтобы все предусмотренные в программе вопросы нашли решение. В 2020 году возникли некоторые вопросы, они появились недавно, необходимы возможности и для их решения. Утверждена Государственная инвестиционная программа, она достаточно обширная. В то же время в определенной степени есть и резервы. Потому что в течение года возникают некоторые вопросы, которые также должны быть решены.

А сейчас хотелось бы остановиться на предстоящих основных делах, проектах, чтобы и в этом году были обеспечены исполнение программы и развитие нашей страны в целом. В первую очередь хотел бы начать с инфраструктурных проектов, несмотря на то, что в этой области были достигнуты большие успехи, большая часть вопросов нашла свое решение. Однако жизнь не стоит на месте. Потребности, население, промышленный потенциал нашей страны растут, сдаются в эксплуатацию новые предприятия. Поэтому реализация инфраструктурных проектов должна обеспечиваться и впредь.

Во вступительном слове я привел некоторые данные, касающиеся производства электроэнергии. Хочу добавить, что в январе нынешнего года произошло важное событие. Два крупных иностранных инвестора подписали с Азербайджаном протокол о намерениях по производству возобновляемых видов энергии. На самом деле это называется исполнительным договором, и в течение года, нескольких месяцев над этими договорами будет проведена более детальная работа. Уверен, что к концу нынешнего года будут подписаны и соответствующие контракты. Данный вопрос имеет очень большое значение, потому что это - возобновляемые виды энергии, которая будет производиться исключительно за счет иностранных инвестиций. Конечно, - я отметил это и во вступительном слове, - если бы наш кредитный рейтинг не был высоким, если бы Азербайджан не входил в число 20 самых реформаторских стран по бизнес-среде, то иностранные инвесторы не стали бы вкладывать средства.

Встречаясь с руководителями этих крупных компаний, я убедился еще и в том, что основной причиной данного решения являются, прежде всего, господствующие в нашей стране стабильность и спокойствие, вера инвесторов в долгосрочное развитие Азербайджана. Это очень крупные проекты. Будут построены две электростанции - ветряная и солнечная. Их общая генерационная мощность находится на уровне 440 мегаватт, очень большие станции. Предусматривается вложение около 400 миллионов долларов иностранных инвестиций. Поэтому уверен, что после этого интерес проявят и другие инвесторы. Могу сказать, что для реализации данного проекта к нам поступили обращения от 9 ведущих компаний мира. Уже ведется работа в индивидуальном порядке и с компаниями, которые, если можно так сказать, остались в стороне, готовятся новые предложения для них. Уверен, что доля возобновляемых видов энергии в нашей общей генерационной мощности будет и должна постепенно расти.

Параллельно в этом году по линии "Азерэнержи" начнется строительство новой крупной электростанции, генерационная мощность которой составит примерно 350-400 мегаватт. В этом есть необходимость и потребность, потому что, как я уже отметил, наши экспортные возможности расширяются, внутренние потребности постепенно будут расти, необходимо постоянно учитывать внутреннее потребление. В настоящее время у нас имеется около 1000 мегаватт генерационных мощностей, которые не используются в стране. Значительная часть их экспортируется.

По линии "Азерэнержи" должно также начаться строительство новой ветряной электростанции. Недавно была сдана в эксплуатацию станция мощностью 50 мегаватт. Генерационная мощность второй станции составляет 84 мегаватт. А это - очередное проявления возобновляемого вида энергии в Азербайджане. Сейчас в нескольких странах мира, особенно не богатых природными ресурсами, реализуются аналогичные проекты. Наша же политика заключается в следующем: несмотря на то, что у нас есть и нефть, и газ, для экономного их использования и направления больше на экспорт мы должны использовать возобновляемые виды энергии. Особенно если учесть, что у нас в изобилии и солнце, и ветер.

Одновременно будут проведены строительно-восстановительные работы на остальных трех блоках Мингячевирской теплоэлектростанции. Пять блоков уже отремонтированы, что означает дополнительно около 400 мегаватт генерационных мощностей. Поэтому в ближайшие два-три года мы значительно нарастим наши энергетические мощности. Параллельно на повестке дня, конечно же, находятся вопросы установки трансформаторов, начала деятельности новых подстанций, обновления линий электропередачи.

Что касается газификации, то, несмотря на то, что мы, как я уже отметил, достигли 96 процентов, в государственной инвестиционной программе предусмотрено выделение из государственного бюджета Государственной нефтяной компании Азербайджана 130 миллионов манатов на газификацию. С использованием данных средств будут газифицированы многие села, которые сегодня пока не получают газ.

Реализуется несколько важных проектов, связанных с прокладкой автомобильных дорог. Один из них - расширение до четырех полос автодороги Гянджа - граница Грузии. Работы идут и, уверен, завершатся. Ведется строительство новой четырехполосной дороги от Сумгайыта до границы с Россией. Считаю, что до конца года она тоже будет сдана в эксплуатацию. На повестке также строительство автомобильной дороги Астара-граница Ирана. В настоящее время магистральная дорога пролегает на юг в совершенно новом направлении. Но проходит через город Астара. Поэтому создает неудобства для граждан, а также снижается грузопропускная способность. В связи с этим планируется прокладка новой магистрали, ведущей от территории района до границы с Ираном в обход города Астара, в том числе строительство автомобильного моста. Этот проект тоже должен быть завершен до конца нынешнего года.

Кроме того, планируется восстановление и расширение дороги Шамаха-Исмаиллы-Габала. Она проходит через оползневую зону, поэтому на протяжении многих лет ее невозможно было восстановить. Только на основе новых технологий и в результате работы по определению нового направления планируется расширение этой дороги и улучшение ее качества.

Особое значение в нынешнем году будет иметь прокладка новых дорог в бакинских поселках. В прошлом году мы стали заниматься этой работой в более широком масштабе. Конечно, дороги в некоторых поселках находятся в ужасном состоянии, и это невыносимо. Мы прокладываем прекрасные дороги в самые отдаленные горные села. А здесь - в пригородах Баку дороги находятся в плохом состоянии. Поэтому даны соответствующие указания. В прошлом году этой сфере уделялось больше внимания, она станет приоритетом среди программ дорожного строительства и в нынешнем году.

В целом, в этом году планируется проложить тысячу километров автомобильных дорог. В прошлом году также планировалась тысяча километров. Но, как я уже сказал, было проложено 1300 километров. Не исключено, что протяженность дорог, которые будут построены в этом году, также будет больше.

В связи с восстановлением и строительством железной дороги. Планируется повысить скорость железной дороги Гянджа-граница Грузии. Полностью завершилась прокладка железной дороги Баку-Гянджа. Находясь в то время в Гяндже, я обещал, что это будет обеспечено. Так и случилось. Сегодня из Баку в Гянджу можно ездить очень комфортабельным скоростным поездом. А теперь необходимо завершить восстановление этой железной дороги до границы. На повестке дня также реконструкция железной дороги Баку-Ялама, являющейся составной частью транспортного коридора Север-Юг. Наряду с этим, планируется прокладка железной дороги из Худата в Шахдаг. Шахдагский горнолыжный курорт известен сегодня не только в СНГ, но и во всем мире. После введения в строй его второго этапа интерес еще более повысился. Поэтому на этот курорт обязательно должна быть проложена железная дорога. Это принесет удобство и проживающим в регионе гражданам, и иностранным гостям, и жителям Баку. Уже издано соответствующее Распоряжение и выделены средства.

Ведется работа над реконструкцией железной дороги Алят-Астара, изменением ее маршрута и отдалением от берега. В нынешнем году предусмотрены и средства. Среди междугородних железных дорог в этом году планируется начало функционирования железной дороги Ляки-Габала. Как я уже сказал во вступительном слове, предусмотрено продолжение пригородной железной дороги, ведущей в бакинские поселки.

В связи с проектами питьевой воды должен отметить, что на сегодняшний день только в пяти городах нашей страны не началась реализация проектов питьевой воды и канализации. То есть, во всех остальных городах эти работы либо завершились, либо продолжаются. Поэтому необходимо учесть проблему питьевой воды в этих пяти городах. С этого года должен быть дан старт реализации данных проектов. Уверен, что в ближайшем будущем в нашей стране не останется ни одного города, где бы не обеспечивалась круглосуточная подача питьевой воды, отвечающей стандартам Всемирной организации здравоохранения. В то же время в текущем году мы должны обеспечить бурение более 400 субартезианских скважин для орошения. Количество таких скважин с каждым годом увеличивается, есть потребность, и мы будем делать это. Это предусмотрено в государственной инвестиционной программе.

В центре внимания постоянно находится улучшение экологической ситуации. В этом направлении принимаются очень важные меры. По линии Министерства экологии и природных ресурсов во многих селах, расположенных вдоль рек, сооружены очистные установки модульного типа. Однако, по информации, поступающей из некоторых мест, несколько таких установок вышло из строя. Поэтому в первую очередь необходимо провести мониторинг, связанный с работой данных установок, проанализировать и доложить мне, в каком состоянии они находятся. Во-вторых, следует представить предложения по их эксплуатации. К сожалению, на сегодняшний день эти установки брошены на произвол судьбы. На самом деле местные исполнительные органы, муниципалитеты должны заниматься эксплуатацией данных установок. Во многих местах это не так. Министерство экологии и природных ресурсов соорудило данные установки и на этом как бы завершило свою работу. Поэтому следует провести мониторинг, при необходимости соорудить такие установки в новых селах и определить конкретную ответственную структуру в связи с их эксплуатацией.

Будет продолжаться процесс посадки деревьев. В прошлом году в связи с 650-летием Насими в один день было высажено 650 тысяч деревьев. А количество деревьев, высаженных за последние годы, возможно, превысило 10-20 миллионов. Это очень позитивный факт. В частности, данный процесс получил и должен получить широкий размах в регионах, где природа не очень богата деревьями. Параллельно продолжается процесс очистки загрязненных мест, рекультивации земель. Эти работы проводятся и будут проводиться на Абшеронском полуострове. Процесс очистки существующих озер должен получить более широкий размах. Пока мы очистили только часть озера Беюкшор. Это тоже очень большой проект. Сегодня на повестке дня стоит очистка другой части, а также других озер.

В последние годы в этом направлении проделана очень большая работа. Жители Баку и гости чувствуют, что качество воздуха значительно улучшилось. За счет чего? Благодаря тому, что мы ликвидировали многие источники, загрязнявшие воздух. Одним из них была Бибиэйбатская зона, представлявшая собой картину экологического бедствия. Сегодня там разбит парк, созданы спортивные сооружения, аллеи, до этой зоны протянут бульвар. Во-вторых, воздух, экологию в значительной степени загрязнял "Черный город". В настоящее время на его месте возведен "Белый город". Это тоже большой градостроительный проект. В ближайшем будущем в результате переноса с этой территории нефтеперерабатывающего завода и увеличится протяженность бульвара, и экологическая обстановка в этой зоне станет еще лучше. Конечно, Балаханская свалка, можно сказать, отравляла воздух, так как потушить горевшие там бытовые отходы было невозможно. В настоящее время там функционируют крупный мусоросжигательный завод и сортировочный полигон. Эта территория превратилась в экологически чистую зону.

То есть, мы делаем все это для того, чтобы экологическая обстановка в Баку улучшилась и не наносила вреда здоровью людей. Одновременно Сумгайыт, где в свое время была тяжелая экологическая ситуация, сегодня является экологически чистым городом. Бывая там, я говорю сумгайытцам, что воздух в Сумгайыте чище, чем в Баку. Но воздух в Баку тоже значительно очистился. В центре нашего внимания в основном находятся именно большие города, в особенности, Абшеронский полуостров и города, где расположены промышленные предприятия. В остальных местах Азербайджана природа неприкосновенна, мы должны беречь ее, природу надо охранять во всех регионах, так как это - наше достояние. Порой деревья вырубают, на их месте возводят здания. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Соответствующие указания даны. Охрана природы должна стать делом каждого гражданина, потому что это - наша страна, наша жизнь.

В нынешнем году в государственной инвестиционной программе выделены средства на реставрацию исторических памятников, мы должны уделять внимание и этому. Все наши основные исторические памятники реставрированы, консервированы. Но в Азербайджане много исторических памятников, и каждый из них дорог нам. Поэтому реставрация исторических памятников, приведение их в первозданное состояние, а в ряде случаев консервация имеют особое значение. Этим вопросам должно уделяться максимальное внимание.

Улучшается транспорт города Баку, сегодня он функционирует более эффективно по линии как государственного, так и частного секторов. Особенно хочу отметить частный сектор, потому что и они видят, что автобусы, завезенные по государственной линии, отвечают всем стандартам. Автобусы же, которые используют они, уже давно пришли в непригодное состояние. Поэтому ответственные предприниматели сразу же стали заниматься этим делом. Уверен, что и дальше как частные структуры, так и государственный сектор будут активны в данном вопросе. Однако в отличие от Сумгайыта в других наших городах ситуация оставляет желать лучшего. Городской транспорт находится в ужасном состоянии. Эксплуатируемые автобусы не отвечают никаким критериям. Поэтому я дал соответствующее указание и местным исполнительным органам, и Министерству транспорта, связи и высоких технологий представить мне подробную информацию о том, в каком состоянии находится действующий автобусный парк. Мы должны решить и этот вопрос. Транспорт должен быть хорошим во всех городах. Дороги хорошие, должен быть хорошим и транспорт, чтобы граждане могли комфортно добраться до пункта назначения, места работы.

В этом году будут предприняты важные шаги, связанные с социальной инфраструктурой. Будут построены и отремонтированы десятки школ, медицинских учреждений. Предусмотрено открытие двух олимпийских спортивных комплексов. В этом году будут сданы в эксплуатацию пять центров "ASAN xidmət", и, таким образом, их число достигнет 21. Но, конечно, данный процесс продолжается. Должен сообщить, что пять центров будут сданы в эксплуатацию в этом году, на повестке находится открытие еще шести. Два из них будут построены в Баку, таким образом, количество центров в Баку достигнет семи, потому что сегодня в некоторых центрах возникают очереди. Один будет построен в Гяндже. В Гяндже это будет второй центр. Один в Сумгайыте, там тоже будет второй. Один в Лянкяране и один в Сальяне. Эта программа должна завершиться не позднее конца 2021 года, а может и раньше. Таким образом, количество центров "ASAN xidmət" достигнет 27.

Более широкий размах получит создание центров "DOST". В минувшем году уже были сданы в эксплуатацию два центра, в целом же, планируется создать более 30 центров "DOST".

Еще один социальный проект связан с квартирами, которые будут построены для семей шехидов. В прошлом году квартиры были предоставлены 934 семьям шехидов. В нынешнем году я дал указание увеличить эту цифру, государство обеспечит прекрасными домами и квартирами по меньшей мере 1500 семей шехидов.

Что касается улучшения условий жизни вынужденных переселенцев, то нынешний год вновь станет рекордным в этом деле. Потому что в этом году планируется предоставить квартиры и дома 7 тысячам семей переселенцев. В прошлом году эта цифра составляла 5 тысяч. Таким образом, новыми домами будут обеспечены примерно 30-40 тысяч переселенцев.

Среди социальных проектов есть и создание оплачиваемых общественных рабочих мест. Этот вопрос был выдвинут по моей инициативе, когда безработица в нашей стране несколько увеличилась. Причина была в том, что цены на нефть упали в 4 раза, и мы вынуждены были сократить инвестиционные расходы. Во вступительном слове я уже сказал, что даже в самые тяжелые для нас годы нам удалось увеличить валютные резервы. Однако инвестиционные расходы мы сократили, и, таким образом, люди, участие которых предусматривалось в данных проектах, остались без работы. Поэтому по моему указанию были созданы оплачиваемые общественные рабочие места. Но, к сожалению, в регионах были допущены нарушения в этой области, и лица, допустившие их, наказаны. Если эти позорные факты повторятся, то никто не избежит наказания. Потому что присваивать деньги, предназначенные для открытия рабочих мест для бедных слоев - это бессовестность. Поэтому осуществляется строжайший контроль. Уверен, что такие случаи не повторятся. Но все же должен быть строгий контроль. Министерству труда и социальной защиты населения поручено зарегистрировать все рабочие места и осуществлять строгий контроль. Ситуация с безработицей в прошлом году вновь значительно улучшилась. Но население растет. Мы должны учитывать это. Поэтому в нынешнем году по линии государства также будет создано около 40 тысяч рабочих мест.

Другой важной программой является программа самозанятости. Мы дали ей старт несколько лет назад, и есть большая потребность. Это свидетельствует о том, что предпринят верный шаг, и мы расширяем данную программу. Потребность составляет около 40-50 тысяч. В прошлом году мы привлекли к программе 7-8 тысяч человек. В этом году будут привлечены по меньшей мере 10 тысяч человек. И будут предоставлены необходимые средства, оборудование, скот. По нашей инициативе мы осуществляем данную программу совместно со Всемирным банком. То есть, средства для этих 10 тысяч рабочих мест, которые будут созданы, предусмотрены и по линии Всемирного банка. Нам больше нужны их опыт, экспертиза, чем средства, потому что Всемирный банк реализовал такие проекты во многих странах мира. Поэтому будут привлечены как экспертиза, так и дополнительные финансовые средства. Я хотел бы также обратиться к функционирующим в Азербайджане частным банкам, пусть и они присоединяются к данной программе, чтобы она получила более широкий размах. Потому что, как я уже отметил, интерес велик, растет и потребность.

Продолжается и должен продолжаться процесс оздоровления в банковском секторе. Мы оказали огромную поддержку банкам. Все вклады застрахованы, и мы продлили данный процесс. Считаю и абсолютно уверен, что кризисный период остался уже позади. Однако для повышения доверия населения к банкам государство вновь берет на себя этот вопрос. Азербайджан является одной из немногих стран, где все банковские вклады застрахованы государством. Это - большая поддержка, оказанная банкам, предоставленная им льгота. В то же время это повышает их ответственность. Если банки, частные банки преподнесут какой-нибудь сюрприз, то пусть пеняют на себя. В рамках новых полномочий, предоставленных Центральному банку, необходим более сильный контроль, чтобы процесс оздоровления успешно завершился.

С ростом экономики, улучшением экономического положения снижается и учетная ставка. Она снизилась и в нынешнем году, составляет чуть более 7 процентов. Конечно, частные банки также должны снизить процентные ставки, так как Центральный банк уже принял решение, в прошлом и в этом году учетные ставки регулярно снижаются. Этот процесс продолжается.

В целом, частные банки должны придавать импульс нашему экономическому развитию. Они не должны заниматься только зарабатыванием денег. Они должны осознавать свою ответственность. Государство предоставило им возможность для деятельности, выдало лицензию. Если в этих банках возникнут какие-то проблемы, то лицензия будет аннулирована. В последнее время были аннулированы лицензии многих банков. Они будут лишены этих возможностей. Поэтому должны подходить ответственно. Никаких сюрпризов не должно быть. Им необходимо отдавать предпочтение бизнес-кредитам. Я отметил это на совещании, посвященном итогам года. Вновь прослеживается та же тенденция. Предпочтение отдается потребительским кредитам. Конечно, это очень легко. Выдает потребительский кредит и получает процент. Но банковский кредит нужен для экономики страны, реального сектора, создания рабочих мест. Поэтому еще раз даю указание Центральному банку и соответствующим министерствам, в том числе Кабинету Министров, взять это под контроль и регулярно информировать меня о том, какова процентная доля бизнес-кредитов и потребительских кредитов. Мониторинг должен быть постоянным.

Хочу коснуться еще одного вопроса. Имущество, предлагаемое в районах и сельской местности в качестве залога, зачастую не принимается банками как залог. Они хотят заложенное имущество в Баку. Этому надо положить конец. Никакой дискриминации здесь допускать нельзя. Поэтому соответствующим структурам необходимо серьезно заняться и этим вопросом.

Государство и в этом году предусматривает достаточно большие средства для развития предпринимательства. Это уже происходит за счет выданных и погашенных кредитов. Будет предоставлено около 200 миллионов манатов кредитов на льготных условиях. Могу сказать, что в последние годы предпринимателям на льготных условиях было предоставлено более 2 миллиардов манатов. Однако следует усилить контроль за этими кредитами, а также пересмотреть бизнес-проекты, так как анализ показывает, что для создания каждого рабочего места расходуются достаточно крупные средства. В прежние годы предпочтение отдавалось преимущественно крупным проектам, что было естественным, так как создание этих агропарков и других крупных промышленных предприятий, считаю, было необходимым. Но сегодня в портфеле льготных кредитов следует отдавать предпочтение больше малому и среднему предпринимательству, так как нам хорошо известно, что валовой внутренний продукт развитых стран в значительной степени формируется малым и средним предпринимательством. Мы тоже должны идти по этому пути. В особенности, если учесть, что ведущей частью нашей экономики является нефтегазовая промышленность. Поэтому в этом году в составе льготных бизнес-кредитов преимущество должно быть отдано малому и среднему предпринимательству.

Что касается реализации крупных проектов, то, как я уже отметил, особое место среди них занимают агропарки. А создание агропарков связано с обеспечением продовольственной безопасности. Сегодня на примере агропарков мы видим, что производительность здесь выше, так как применяются новые технологии, завозится техника, оказывается государственная поддержка. К примеру, в прошлом году средняя урожайность в зерноводстве у нас была достаточно высокой - 32 центнера с гектара. Большой прогресс. Но в крупных фермерских хозяйствах она составляет 50 центнеров, в некоторых местах 60 центнеров. Это говорит о том, что создание агропарков было очень правильным решением. Однако мне сообщили, что в некоторых местах создание предусмотренных агропарков затягивается, или же работа вообще не идет. Поэтому я поручаю Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства разобраться с этим вопросом. Планировалось создание более 50 агропарков. Пусть разберутся, проанализируют и сообщат мне, если эти места просто взяты предпринимателями и не используются, то они должны быть возвращены и переданы работающему предпринимателю.

Предпринимателям оказывается очень большая всесторонняя поддержка. Во-первых, поддержка Президента. Я неоднократно говорил, что будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства. С другой стороны, все реализованные инфраструктурные проекты. Представьте себе сейчас, если бы в районах не было света, дорог, какой предприниматель мог бы там работать. Если бы не было газа, какая теплица работала бы. Поэтому все это сделано государством - и дороги, и электричество, и газ, и вода. Кроме того, льготные кредиты - как я уже сказал, было выделено более 2 миллиардов манатов под низкие проценты. Фермерам предоставляются субсидии, они освобождены от налогов, за исключением земельного налога, да и он незначителен. Создание государством промышленных зон, промышленных парков, инфраструктуры. Создан механизм поощрения и применены другие стимулирующие факторы. То есть, для предпринимателей созданы огромные возможности. Поэтому мы требуем от предпринимателей быть добросовестными, работать честно, не допускать нарушений, не уклоняться от налогов. Пусть полностью выплачивают налоги, помимо налогов не дают ни единого маната никому, никакой структуре, никакому лицу. Потому что у взяточничества две стороны: берущая и дающая. Хочу сказать потенциальным взяткодателям: прекратите. Если кто-то необоснованно требует от вас чего-то, немедленно сообщайте в Администрацию Президента, в Кабинет Министров, центральные исполнительные органы. Это совершенно недопустимо, потому что зачастую именно чиновничий произвол тормозит развитие предпринимательства. Видя, что где-то начинается работа, чиновники в некоторых случаях сразу же мчатся туда, требуют свою долю или же пытаются что-то урвать. Этому надо положить конец. Поэтому предприниматели должны полностью выплачивать налог. Потому что их налог - это жизнь нашей страны, нашего народа. Конечно, большую помощь предпринимателям оказывают и реформы, проводимые в налоговых органах, так как сейчас предприниматели знают каковы правила. А они очень просты. Необходимо строить свою работу в соответствии с законодательством, заключать трудовые договоры, не эксплуатировать работников. Мне сообщили, что порой работников заставляют работать больше положенного времени. У нас 8-часовой рабочий день. Никто не должен работать больше этого. Но для того, чтобы сэкономить больше денег, заставляют работать по 10, 12 и больше часов. Этому надо положить конец, а Кабинет Министров должен проконтролировать. Надо провести специальное совещание, обсудить эти вопросы, если такие факты допускаются, то предприниматель будет наказан. Обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора. Знаю, что порой вас принуждают к этому. Но знайте, что без трудового договора вы не сможете завтра получить пенсию, медицинскую страховку. Поэтому предприниматели должны выплачивать налог, соблюдать все законные требования и быть ответственными. Состоятельные предприниматели, конечно, должны осознавать свою социальную ответственность. В то же время не должны допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию. Этого делать нельзя. Обратите внимание, государство увеличивает число получающих адресную социальную помощь. Несмотря на то, что бедность составляет 4,8 процента, в Азербайджане бедные люди не слоняются по улицам, как в некоторых городах. Посмотрите на города развитых стран, в столицах крупнейших стран живут тысячи бездомных. Они спят либо в коробках, либо на скамейках, либо разбивают для себя небольшую палатку. Мы видим это по телевизору. У нас есть такое? Нет! Почему? Потому что государство взяло на себя заботу о гражданах. Несмотря на то, что безработных и бедных становится меньше, я дал указание увеличить число получающих адресную социальную помощь. Для этого должны применяться новые критерии, чтобы в нашей стране не было бедных. Если предприниматель хочет заработать на 5 манатов больше, то увольняет человека. Это невыносимо. Если есть факты, сообщите мне, мы будем говорить с этими предпринимателями как надо. Поэтому должна быть ответственность перед государством, народом и законом. В том числе борьба с теневой экономикой будет проводиться и впредь. Здесь тоже две стороны. Государственный чиновник, закрывающий глаза на это, и предприниматель, делающий это. Этот сговор должен быть полностью разрушен, и он разрушается. Сегодня государство не закрывает глаза. А предприниматель должен на 100 процентов вывести свой бизнес из тени. Государство, наши центральные исполнительные органы, демонстрируя особое понимание, постепенно проводят этот процесс, потому что те, кто делают это, работали именно так, на протяжении десятилетий, и в советское время, и в период независимости, привыкли к этому. Этому следует положить конец. Теневой экономики не должно быть, вот и все, очень просто. Правда, она есть повсюду, в каждой стране. У нас она достигла невыносимой степени. Когда мне представили этот анализ, я, честно говоря, пришел в ужас. Так что это пресекается. За счет чего в прошлом году налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза более 1 миллиарда манатов? Раньше эти деньги поступали в чьи-то карманы, и граждане Азербайджана были лишены их. Обеспечив эту прозрачность, мы смогли реализовать отмеченную мною социальную инициативу. Эти деньги до копейки ушли на зарплаты, пенсии, стипендии, пособия. Можем ли мы в таком случае закрывать глаза на теневую экономику? Категорически нет! Повторяю, теневой экономике необходимо положить конец, и государственные органы установили переходный период, так как сразу идти на крайне жесткие меры было бы неправильно. Люди должны постепенно привыкнуть к этому. Но мы не можем особо затягивать этот период уступок. Поэтому в этом году вся экономика должна выйти из тени, все предприниматели должны выплачивать налоги. Если после моих слов кто-то попытается работать по старым правилам, полагаться на кого-то, пусть знает: не получится. Никому не будет уступок. Сегодня это знают все. Все равны. Нет ни одного неприкосновенного предпринимателя, ни одного неприкосновенного чиновника. Каждый получит и свою оценку, и награду, и наказание за свои дела. Вы должны знать это.

Должен также отметить, что этот позитивный процесс продолжается и в нынешнем году. Пока мне еще не доложили социально-экономические итоги января. Это требует некоторого времени. Однако несколько цифр мне уже сообщили, в том числе опять же связанные с деятельностью налоговых и таможенных органов в январе. Так, в январе текущего года налоговые органы собрали сверх прогноза 120 миллионов, а таможенные органы - 40 миллионов манатов. То есть, за месяц только благодаря борьбе с теневой экономикой получено 160 миллионов манатов.

Как я уже отметил, в промышленном производстве преимущество будет отдаваться ненефтяному сектору. В прошлом году рост в этом секторе составил более 14 процентов, он должен продолжаться и в нынешнем году. Здесь мне хотелось бы коснуться нескольких вопросов. Считаю, что преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности. Государственным органам также необходимо уделять внимание данной сфере. Льготные кредиты также должны направляться эту сферу. Пусть предприниматели и сами проявляют больше внимания к ней. Мы должны все делать последовательно. Конечно, мы заготавливаем, экспортируем нашу плодоовощную продукцию. Экспорт растет, прекрасно. Но переработанные товары стоят дороже. Следует создать стоимостную цепочку. Поэтому считаю, что особое внимание в сельском хозяйстве надо уделять перерабатывающему сектору. Могу привести несколько примеров. Сегодня у нас очень высокими темпами развивается виноградарство. Тысячи гектаров виноградных плантаций, разбитых в последние годы, сегодня дают урожай. Только в прошлом году заготовка винограда увеличилась на 34 тысячи тонн. Это напрямую создает винодельческую промышленность, и сейчас мы экспортируем нашу винную продукцию во многие страны. Так же и табаководство. Благодаря развитию табаководства в Сумгайыте была создана новая сигаретная фабрика, реконструирована Бакинская сигаретная фабрика. Мы должны полностью обеспечивать и обеспечим внутренние потребности. А то в прежние годы страны, не заготавливающие табак, продавали нам сигареты. Это нонсенс. У нас есть и табак, и условия. Так что это - проявление развития перерабатывающей промышленности. В том числе и коконоводство, так как здесь тоже создается цепочка - от коконовода до Шекинского шелкокомбината. Там тоже уже сотни людей обеспечены работой. Тысячи людей обеспечены работой и в селах, за 30-40 дней они получают крупные средства, причем без особого труда.

Хлопководство напрямую обусловливает перерабатывающую промышленность. Рост в хлопководстве у нас составляет 46 процентов. Экспорт в прошлом году составил 158 миллионов долларов. Однако мы можем перерабатывать в нашей стране 50 процентов хлопка. Что для этого нужно? Новые прядильные, текстильные фабрики, фабрики готовой продукции. Эта цепочка взаимосвязана, поэтому предприниматели должны уделять внимание данной сфере, а государственные органы ориентировать предпринимателей на эти направления. Таким образом будет обеспечено развитие легкой промышленности, созданы рабочие места, будет производиться готовая продукция, и мы не будем ее импортировать. Понятно, что все это взаимосвязано. Деньги останутся здесь, в нашей стране.

Так же и в овощеводстве. Перерабатывающая промышленность в овощеводстве находится на очень низком уровне. Мы собираем овощи, потребляем и экспортируем их. Хорошо, но они должны перерабатываться. К примеру, в прошлом году экспорт в овощеводстве у нас составил 243 миллиона долларов. Из них 190 миллионов долларов - экспорт помидоров, который вырос на 7 процентов. Но если будет достаточное количество заводов по производству томатной пасты, то можно продавать ее по более высокой цене. Причем эта продукция востребована на всех рынках. Предпринимателям следует уделять внимание этому. Я регулярно озвучиваю эти цифры, коэффициент самообеспечения Азербайджана, чтобы местные предприниматели заполнили пробелы там, где они есть. Однако я вижу некоторую пассивность. Поэтому государственным органам необходимо растрясти предпринимателей и самим проявить инициативу. Особенно если учесть, что государство создало все условия, проводит все выставки, возит предпринимателей за рубеж. Сейчас мы увеличили экспорт вина. За счет чего? За счет усилий государства, потому что по линии государства, за счет государства обеспечено участие в международных выставках, где были заключены контракты. Ведь предприниматель сам не делает этого.

К сожалению, у нас допускаются большие нарушения в области алкогольных напитков, статистика была запутанной. Почему? Потому что предприниматель производит и водку, и вино. Он пишет, что произвел такую-то продукцию, чтобы больше заработать. Конечно, это тоже пресекается и будет пресекаться. В каждой сфере должна быть прозрачность, пусть все знают это. Поэтому такие уловки должны остаться в прошлом.

К примеру, в плодоводстве. Экспортировано фруктов на 240 миллионов долларов, рост составил 11 процентов. Но среди этих фруктов есть и фундук. Экспортировано фундука на 125 миллионов долларов, рост - 33 процента. За счет чего? Опять же за счет государства. В то время я дал указание разбить фундуковые сады. Фундуковые сады у нас занимали площадь 30 тысяч гектаров. Сейчас мы довели ее до 80 тысяч гектаров. Кто это сделал? Государство. Почему же сам предприниматель не сажает? Государство сделало все - и в связи с коконами, и в связи с хлопком. До каких пор? Пусть делает и предприниматель. Сегодня он получает большие деньги от хлопка и фундука, прекрасно, пусть станет еще богаче. Но пусть и сам проявит инициативу.

Мы и без того будем проводить эту работу, потому что это нужно нашему государству, предприниматели тоже наши граждане. Предприниматель платит зарплату десяткам, сотням, а может и тысячам работников. Поэтому в чем заключается цель этого объединения, конференций?! Часть присутствующих здесь - главы исполнительной власти, руководители центральных исполнительных органов и предприниматели. Во второй части этой конференции должен состоятся открытый разговор. Лозунги, какие-то заявления не нужны. Нужен открытый разговор, пусть предприниматель скажет, какие проблемы, где пути решения. А представитель государства пусть скажет ему, где тот допускает нарушения, по-дружески скажет: "исправь это, в последний раз говорю, не исправишь, тогда пеняй на себя". Сегодня здесь должны обсуждаться именно эти вопросы. Надо постараться, чтобы с 2020 года все эти уловки, манипуляции, фальсификации, платежи в обход кассы остались в стороне. Доставка незадекларированных грузов, декларирование одной продукции, тогда как груз состоит совершенно из другой продукции - государственные органы знают и знали обо всем этом. Просто некоторые закрывали глаза, сговаривались. Это время закончилось. Это говорю вам я: закончилось. Поэтому должны работать так, как я сказал, и все.

В то же время на повестке дня у нас стоит вопрос выпуска готовой продукции и в промышленной сфере. К примеру, был введен в строй завод SOCAR Polymer, и сегодня мы экспортируем полимеры. Экспортируем в страны, которые производят из них готовую продукцию и продают нам. Поэтому нам самим следует создать здесь кластеры, при необходимости государство окажет поддержку, с тем чтобы продукция из полимеров производилась в Азербайджане, чтобы деньги оставались в нашей стране. Поэтому необходимо обратить внимание и на этот вопрос.

Серьезные реформы проводятся и в области сельского хозяйства. Уверен, что рост и дальше будет стремительным. Должен сообщить, что в прошлом году фермерам в целом были предоставлены субсидии на сумму 380 миллионов манатов. В настоящее время эти субсидии выплачиваются посредством Информационной системы "Электронное сельское хозяйство". Это очень прогрессивная система. Одновременно началась разработка механизма аграрного страхования. Уверен, что в этом году данный вопрос также найдет свое решение.

Хотел бы озвучить некоторые цифры и в связи с ростом в сельском хозяйстве. Итак, производство коконов увеличилось на 25, хлопка - на 26, яиц - на 9, подсолнечника - на 43, картофеля - на 12, овощей - на 12, бахчевых - на 11, фруктов и ягод - на 9, зеленого чайного листа - на 7, винограда - на 20 процентов. Значительно вырос и экспорт. Я уже говорил, еще раз хочу сказать, что считаю видом экспорта и туризм, так как в прошлом году иностранные туристы израсходовали в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов. То есть, если это считать видом экспорта, то второй отраслью после нефти является туризм. Именно поэтому я обеспечил принятие комплексных мер для развития туризма. В последние годы число туристов в Азербайджане увеличилось, увеличивается и сегодня. Уверен, что так будет продолжаться и впредь. Но всему свое время. К примеру, если бы мы думали об этом 10 лет назад, то это, возможно, было бы неправильно. Потому что куда бы приезжали туристы - дорог нет, света нет, отелей нет. Куда бы они приезжали? А сегодня есть все. Самая современная транспортная инфраструктура -Международный аэропорт Гейдар Алиев, как я уже сказал, является пятизвездочным. Кроме того, в местах, куда туристы приезжают больше всего, функционируют 5 международных аэропортов. Есть и прекрасные отели. В Азербайджане действуют отели всех ведущих брендов мира. Почему они пришли сюда? Почему не пошли в другие страны? Потому что в нашей стране есть стабильность, доверие, ситуация прогнозируемая, хорошая инвестиционная среда, высокие кредитные рейтинги. У нас хорошее место в Doing Business. Они видят, смотрят справочные данные. Разве ведущий бренд мира стихийно придет и построит здесь отель? Конечно нет. Прекрасный климат, у нас 9 климатических зон, гостеприимство нашего народа, исторические памятники, кухня и, конечно, стабильность и безопасность. Поэтому проводится эта работа в области туризма. В прошлом году на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Дворец шекинских ханов был включен в Список всемирного наследия. Это - наш очередной большой успех после Гобустана и Ичеришехер, Девичьей башни, Дворца Ширваншахов. Там, где есть пробелы, мы должны мобилизовать свои туристические возможности. К примеру, в прошлом году был полностью реконструирован Янардаг, созданы прекрасные условия, и, можно сказать, подавляющее большинство приезжающих в Баку туристов посещает это место. У нас есть грязевые вулканы. Но туда даже дороги нет. Даже если бы была дорога, там невозможно найти место, чтобы выпить стакан чая. Поэтому я дал указание нашему агентству по туризму серьезно заняться в этом году данным вопросом. Так же, как сегодня все ездят в Янардаг или в Гобустан, точно так же будут ездить на грязевые вулканы. Потому что по количеству грязевых вулканов мы занимаем первое место в мире.

Предпринимаются практические шаги для превращения наших исторических мест, исторических сел в туристическую зону. Дано указание по развитию зимнего туризма, Шахдагского лыжного комплекса. Должен также отметить, что, как мне сегодня сообщили, в январе этого года по сравнению с январем 2019 года число туристов увеличилось на 18 процентов. Причем, в январе, не очень привлекательном для туристов месяце. В прошлом году - на 11, до этого - на 4, еще раньше - на 24, а перед этим - на 22 процента, последовательно. Сейчас только в январе - на 18 процентов. Поэтому считаю, что если в прошлом году нашу страну посетили 3 миллиона 170 тысяч туристов, то в этом году их будет еще больше.

Конечно, последним событием, отражающим значение, роль нашей страны и отношение к нам, стало создание в рамках Давосского всемирного экономического форума регионального центра в Баку по Четвертой промышленной революции между Давосским форумом и Азербайджаном. Это очень знаменательное событие, так как Давосский всемирный экономический форум является форумом номер один в мире, выше нет. Это - номер один как в политической, так и экономической сфере, и избрание Азербайджана в качестве центра на Южном Кавказе, в Средней Азии, конечно же, является большим событием. Я и президент Форума подписали протокол о намерениях, начнется работа, и Азербайджан должен стать лидером в Четвертой промышленной революции. Как Давосский форум считает нас лидером, мы должны стать лидером. Потому что это означает наше дальнейшее развитие. Мы должны обеспечить научный прогресс, развитие, вести нашу страну в будущее, модернизировать ее. Таким образом, считаю это событие нашим очередным успехом, очередной победой. Уверен, что впереди нас ждет много побед.

Спасибо.