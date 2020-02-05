Количество центров "ASAN xidmət" достигнет 27.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

"В нынешнем году в государственной инвестиционной программе выделены средства на реставрацию исторических памятников, мы должны уделять внимание и этому. Все наши основные исторические памятники реставрированы, консервированы. Но в Азербайджане много исторических памятников, и каждый из них дорог нам. Поэтому реставрация исторических памятников, приведение их в первозданное состояние, а в ряде случаев консервация имеют особое значение. Этим вопросам должно уделяться максимальное внимание", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, улучшается транспорт города Баку, сегодня он функционирует более эффективно по линии как государственного, так и частного секторов.

"Особенно хочу отметить частный сектор, потому что и они видят, что автобусы, завезенные по государственной линии, отвечают всем стандартам. Автобусы же, которые используют они, уже давно пришли в непригодное состояние. Поэтому ответственные предприниматели сразу же стали заниматься этим делом. Уверен, что и дальше как частные структуры, так и государственный сектор будут активны в данном вопросе. Однако в отличие от Сумгайыта в других наших городах ситуация оставляет желать лучшего. Городской транспорт находится в ужасном состоянии. Эксплуатируемые автобусы не отвечают никаким критериям. Поэтому я дал соответствующее указание и местным исполнительным органам, и Министерству транспорта, связи и высоких технологий представить мне подробную информацию о том, в каком состоянии находится действующий автобусный парк. Мы должны решить и этот вопрос. Транспорт должен быть хорошим во всех городах. Дороги хорошие, должен быть хорошим и транспорт, чтобы граждане могли комфортно добраться до пункта назначения, места работы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в этом году будут предприняты важные шаги, связанные с социальной инфраструктурой.

"Будут построены и отремонтированы десятки школ, медицинских учреждений. Предусмотрено открытие двух олимпийских спортивных комплексов. В этом году будут сданы в эксплуатацию пять центров "ASAN xidmət", и, таким образом, их число достигнет 21. Но, конечно, данный процесс продолжается. Должен сообщить, что пять центров будут сданы в эксплуатацию в этом году, на повестке находится открытие еще шести. Два из них будут построены в Баку, таким образом, количество центров в Баку достигнет семи, потому что сегодня в некоторых центрах возникают очереди. Один будет построен в Гяндже. В Гяндже это будет второй центр. Один в Сумгайыте, там тоже будет второй. Один в Лянкяране и один в Сальяне. Эта программа должна завершиться не позднее конца 2021 года, а может и раньше. Таким образом, количество центров "ASAN xidmət" достигнет 27. Более широкий размах получит создание центров "DOST". В минувшем году уже были сданы в эксплуатацию два центра, в целом же, планируется создать более 30 центров "DOST"", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, еще один социальный проект связан с квартирами, которые будут построены для семей шехидов.

"В прошлом году квартиры были предоставлены 934 семьям шехидов. В нынешнем году я дал указание увеличить эту цифру, государство обеспечит прекрасными домами и квартирами по меньшей мере 1500 семей шехидов. Что касается улучшения условий жизни вынужденных переселенцев, то нынешний год вновь станет рекордным в этом деле. Потому что в этом году планируется предоставить квартиры и дома 7 тысячам семей переселенцев. В прошлом году эта цифра составляла 5 тысяч. Таким образом, новыми домами будут обеспечены примерно 30-40 тысяч переселенцев", - сказал Президент Ильхам Алиев.