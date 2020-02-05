Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

"Государство и в этом году предусматривает достаточно большие средства для развития предпринимательства. Это уже происходит за счет выданных и погашенных кредитов. Будет предоставлено около 200 миллионов манатов кредитов на льготных условиях. Могу сказать, что в последние годы предпринимателям на льготных условиях было предоставлено более 2 миллиардов манатов. Однако следует усилить контроль за этими кредитами, а также пересмотреть бизнес-проекты, так как анализ показывает, что для создания каждого рабочего места расходуются достаточно крупные средства. В прежние годы предпочтение отдавалось преимущественно крупным проектам, что было естественным, так как создание этих агропарков и других крупных промышленных предприятий, считаю, было необходимым. Но сегодня в портфеле льготных кредитов следует отдавать предпочтение больше малому и среднему предпринимательству, так как нам хорошо известно, что валовой внутренний продукт развитых стран в значительной степени формируется малым и средним предпринимательством. Мы тоже должны идти по этому пути. В особенности, если учесть, что ведущей частью нашей экономики является нефтегазовая промышленность. Поэтому в этом году в составе льготных бизнес-кредитов преимущество должно быть отдано малому и среднему предпринимательству. Что касается реализации крупных проектов, то, как я уже отметил, особое место среди них занимают агропарки", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, создание агропарков связано с обеспечением продовольственной безопасности.

"Сегодня на примере агропарков мы видим, что производительность здесь выше, так как применяются новые технологии, завозится техника, оказывается государственная поддержка. К примеру, в прошлом году средняя урожайность в зерноводстве у нас была достаточно высокой - 32 центнера с гектара. Большой прогресс. Но в крупных фермерских хозяйствах она составляет 50 центнеров, в некоторых местах 60 центнеров. Это говорит о том, что создание агропарков было очень правильным решением. Однако мне сообщили, что в некоторых местах создание предусмотренных агропарков затягивается, или же работа вообще не идет. Поэтому я поручаю Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства разобраться с этим вопросом. Планировалось создание более 50 агропарков. Пусть разберутся, проанализируют и сообщат мне, если эти места просто взяты предпринимателями и не используются, то они должны быть возвращены и переданы работающему предпринимателю", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что предпринимателям оказывается очень большая всесторонняя поддержка.

"Во-первых, поддержка Президента. Я неоднократно говорил, что будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства. С другой стороны, все реализованные инфраструктурные проекты. Представьте себе сейчас, если бы в районах не было света, дорог, какой предприниматель мог бы там работать. Если бы не было газа, какая теплица работала бы. Поэтому все это сделано государством - и дороги, и электричество, и газ, и вода. Кроме того, льготные кредиты - как я уже сказал, было выделено более 2 миллиардов манатов под низкие проценты. Фермерам предоставляются субсидии, они освобождены от налогов, за исключением земельного налога, да и он незначителен. Создание государством промышленных зон, промышленных парков, инфраструктуры. Создан механизм поощрения и применены другие стимулирующие факторы. То есть, для предпринимателей созданы огромные возможности. Поэтому мы требуем от предпринимателей быть добросовестными, работать честно, не допускать нарушений, не уклоняться от налогов. Пусть полностью выплачивают налоги, помимо налогов не дают ни единого маната никому, никакой структуре, никакому лицу. Потому что у взяточничества две стороны: берущая и дающая. Хочу сказать потенциальным взяткодателям: прекратите. Если кто-то необоснованно требует от вас чего-то, немедленно сообщайте в Администрацию Президента, в Кабинет Министров, центральные исполнительные органы", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, это совершенно недопустимо, потому что зачастую именно чиновничий произвол тормозит развитие предпринимательства.

"Видя, что где-то начинается работа, чиновники в некоторых случаях сразу же мчатся туда, требуют свою долю или же пытаются что-то урвать. Этому надо положить конец. Поэтому предприниматели должны полностью выплачивать налог. Потому что их налог - это жизнь нашей страны, нашего народа. Конечно, большую помощь предпринимателям оказывают и реформы, проводимые в налоговых органах, так как сейчас предприниматели знают каковы правила. А они очень просты. Необходимо строить свою работу в соответствии с законодательством, заключать трудовые договоры, не эксплуатировать работников. Мне сообщили, что порой работников заставляют работать больше положенного времени. У нас 8-часовой рабочий день. Никто не должен работать больше этого. Но для того, чтобы сэкономить больше денег, заставляют работать по 10, 12 и больше часов. Этому надо положить конец, а Кабинет Министров должен проконтролировать", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что надо провести специальное совещание, обсудить эти вопросы, если такие факты допускаются, то предприниматель будет наказан.

"Обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора. Знаю, что порой вас принуждают к этому. Но знайте, что без трудового договора вы не сможете завтра получить пенсию, медицинскую страховку. Поэтому предприниматели должны выплачивать налог, соблюдать все законные требования и быть ответственными. Состоятельные предприниматели, конечно, должны осознавать свою социальную ответственность. В то же время не должны допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию. Этого делать нельзя. Обратите внимание, государство увеличивает число получающих адресную социальную помощь. Несмотря на то, что бедность составляет 4,8 процента, в Азербайджане бедные люди не слоняются по улицам, как в некоторых городах. Посмотрите на города развитых стран, в столицах крупнейших стран живут тысячи бездомных. Они спят либо в коробках, либо на скамейках, либо разбивают для себя небольшую палатку. Мы видим это по телевизору. У нас есть такое? Нет! Почему? Потому что государство взяло на себя заботу о гражданах. Несмотря на то, что безработных и бедных становится меньше, я дал указание увеличить число получающих адресную социальную помощь. Для этого должны применяться новые критерии, чтобы в нашей стране не было бедных. Если предприниматель хочет заработать на 5 манатов больше, то увольняет человека. Это невыносимо. Если есть факты, сообщите мне, мы будем говорить с этими предпринимателями как надо", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что должна быть ответственность перед государством, народом и законом.

"В том числе борьба с теневой экономикой будет проводиться и впредь. Здесь тоже две стороны. Государственный чиновник, закрывающий глаза на это, и предприниматель, делающий это. Этот сговор должен быть полностью разрушен, и он разрушается. Сегодня государство не закрывает глаза. А предприниматель должен на 100 процентов вывести свой бизнес из тени. Государство, наши центральные исполнительные органы, демонстрируя особое понимание, постепенно проводят этот процесс, потому что те, кто делают это, работали именно так, на протяжении десятилетий, и в советское время, и в период независимости, привыкли к этому. Этому следует положить конец. Теневой экономики не должно быть, вот и все, очень просто. Правда, она есть повсюду, в каждой стране. У нас она достигла невыносимой степени. Когда мне представили этот анализ, я, честно говоря, пришел в ужас. Так что это пресекается. За счет чего в прошлом году налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза более 1 миллиарда манатов? Раньше эти деньги поступали в чьи-то карманы, и граждане Азербайджана были лишены их. Обеспечив эту прозрачность, мы смогли реализовать отмеченную мною социальную инициативу. Эти деньги до копейки ушли на зарплаты, пенсии, стипендии, пособия. Можем ли мы в таком случае закрывать глаза на теневую экономику? Категорически нет! Повторяю, теневой экономике необходимо положить конец, и государственные органы установили переходный период, так как сразу идти на крайне жесткие меры было бы неправильно. Люди должны постепенно привыкнуть к этому. Но мы не можем особо затягивать этот период уступок. Поэтому в этом году вся экономика должна выйти из тени, все предприниматели должны выплачивать налоги. Если после моих слов кто-то попытается работать по старым правилам, полагаться на кого-то, пусть знает: не получится. Никому не будет уступок. Сегодня это знают все. Все равны. Нет ни одного неприкосновенного предпринимателя, ни одного неприкосновенного чиновника. Каждый получит и свою оценку, и награду, и наказание за свои дела. Вы должны знать это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, этот позитивный процесс продолжается и в нынешнем году.

"Пока мне еще не доложили социально-экономические итоги января. Это требует некоторого времени. Однако несколько цифр мне уже сообщили, в том числе опять же связанные с деятельностью налоговых и таможенных органов в январе. Так, в январе текущего года налоговые органы собрали сверх прогноза 120 миллионов, а таможенные органы - 40 миллионов манатов. То есть, за месяц только благодаря борьбе с теневой экономикой получено 160 миллионов манатов", - сказал Президент Ильхам Алиев.