Истекает срок выдачи избирателям участковой избирательной комиссией открепительного удостоверения для голосования на внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно Календарному плану выборов, удостоверения должны быть предоставлены в сроки с 16 января по 6 февраля 2020 года.

Шестого февраля также завершается процесс передачи избирательных бюллетеней от окружных избирательных комиссий участковым избирательным комиссиям.

Напомним, что в Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.

Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя. Число местных наблюдателей достигло 61 813. 33 010 из них выдвинуты от политических партий.