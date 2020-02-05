В этом году будут предприняты важные шаги, связанные с социальной инфраструктурой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

"В этом году будут предприняты важные шаги, связанные с социальной инфраструктурой. Будут построены и отремонтированы десятки школ, медицинских учреждений. Предусмотрено открытие двух олимпийских спортивных комплексов. В этом году будут сданы в эксплуатацию пять центров "ASAN xidmət", и, таким образом, их число достигнет 21. Но, конечно, данный процесс продолжается. Должен сообщить, что пять центров будут сданы в эксплуатацию в этом году, на повестке находится открытие еще шести. Два из них будут построены в Баку, таким образом, количество центров в Баку достигнет семи, потому что сегодня в некоторых центрах возникают очереди. Один будет построен в Гяндже. В Гяндже это будет второй центр. Один в Сумгайыте, там тоже будет второй. Один в Лянкяране и один в Сальяне. Эта программа должна завершиться не позднее конца 2021 года, а может и раньше. Таким образом, количество центров "ASAN xidmət" достигнет 27", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, более широкий размах получит создание центров "DOST".

"В минувшем году уже были сданы в эксплуатацию два центра, в целом же, планируется создать более 30 центров "DOST"", - добавил глава государства.

По его словам, еще один социальный проект связан с квартирами, которые будут построены для семей шехидов. "В прошлом году квартиры были предоставлены 934 семьям шехидов. В нынешнем году я дал указание увеличить эту цифру, государство обеспечит прекрасными домами и квартирами по меньшей мере 1500 семей шехидов", - отметил Президент Азербайджана.

Что касается улучшения условий жизни вынужденных переселенцев, то нынешний год вновь станет рекордным в этом деле, добавил он. "Потому что в этом году планируется предоставить квартиры и дома 7 тысячам семей переселенцев. В прошлом году эта цифра составляла 5 тысяч. Таким образом, новыми домами будут обеспечены примерно 30-40 тысяч переселенцев", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, среди социальных проектов есть и создание оплачиваемых общественных рабочих мест.

"Этот вопрос был выдвинут по моей инициативе, когда безработица в нашей стране несколько увеличилась. Причина была в том, что цены на нефть упали в 4 раза, и мы вынуждены были сократить инвестиционные расходы. Во вступительном слове я уже сказал, что даже в самые тяжелые для нас годы нам удалось увеличить валютные резервы. Однако инвестиционные расходы мы сократили, и, таким образом, люди, участие которых предусматривалось в данных проектах, остались без работы. Поэтому по моему указанию были созданы оплачиваемые общественные рабочие места. Но, к сожалению, в регионах были допущены нарушения в этой области, и лица, допустившие их, наказаны. Если эти позорные факты повторятся, то никто не избежит наказания. Потому что присваивать деньги, предназначенные для открытия рабочих мест для бедных слоев - это бессовестность. Поэтому осуществляется строжайший контроль. Уверен, что такие случаи не повторятся. Но все же должен быть строгий контроль. Министерству труда и социальной защиты населения поручено зарегистрировать все рабочие места и осуществлять строгий контроль. Ситуация с безработицей в прошлом году вновь значительно улучшилась. Но население растет. Мы должны учитывать это. Поэтому в нынешнем году по линии государства также будет создано около 40 тысяч рабочих мест", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Другой важной программой является программа самозанятости, добавил глава государства.

"Мы дали ей старт несколько лет назад, и есть большая потребность. Это свидетельствует о том, что предпринят верный шаг, и мы расширяем данную программу. Потребность составляет около 40-50 тысяч. В прошлом году мы привлекли к программе 7-8 тысяч человек. В этом году будут привлечены по меньшей мере 10 тысяч человек. И будут предоставлены необходимые средства, оборудование, скот. По нашей инициативе мы осуществляем данную программу совместно со Всемирным банком. То есть, средства для этих 10 тысяч рабочих мест, которые будут созданы, предусмотрены и по линии Всемирного банка. Нам больше нужны их опыт, экспертиза, чем средства, потому что Всемирный банк реализовал такие проекты во многих странах мира. Поэтому будут привлечены как экспертиза, так и дополнительные финансовые средства. Я хотел бы также обратиться к функционирующим в Азербайджане частным банкам, пусть и они присоединяются к данной программе, чтобы она получила более широкий размах. Потому что, как я уже отметил, интерес велик, растет и потребность", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.