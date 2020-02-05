Четыре дня остается до парламентских выборов в Азербайджане, которые пройдут в предстоящее воскресенье. Выборная кампания стала самой активной за всю историю страны - на 125 депутатских мандатов претендует более 1300 кандидатов. ЦИК уже аккредитовал 850 международных наблюдателей из 56 международных организаций и 55 стран. "Вестник Кавказа" побеседовал с главой комитета Госдумы РФ по международным делам, членом российской делегации в ПАСЕ Леонидом Слуцким, который неоднократно был наблюдателем на президентских и парламентских выборах в Азербайджане. Day.Az представляет читателям данное интервью:

- В Азербайджан уже съезжаются международные наблюдатели. Какой реакции на выборы можно ожидать от ПАСЕ, учитывая, что обычно ее отношение было критичным?

- Не хочу экстраполировать, но, действительно, обычно Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) была не совсем объективна к выборам в Милли Меджлис и к президентским выборам в Азербайджане. Однако сейчас азербайджанская делегация в ПАСЕ во главе с Самедом Сеидовым добилась качественного изменения в отношении Ассамблеи к позиции официального Баку по разным досье.

Сегодня в ПАСЕ уже нет такого жесткого антиазербайджанского напряжения, какое было несколько лет назад. И в этом большая заслуга небольшой, но профессиональной азербайджанской делегации.

Не могу предвидеть, но надеюсь, что позиция делегации ПАСЕ по выборам в Милли Меджлис 9 февраля будет гораздо более конструктивной и объективной.

- Однако в ПАСЕ продолжают педалировать тему политических заключенных, якобы имеющихся в стране...

- Последний доклад по вопросам политзаключенных в Азербайджане не идет ни в какое сравнение с теми документами, которые ПАСЕ издавала несколько лет назад. Значительная часть пара уже выпущена.

Тем не менее мы [российская делегация] раскритиковали содержащуюся в докладе ПАСЕ необъективную позицию по политзаключенным, которых на самом деле в Азербайджане нет.

Азербайджан - очень близкая нам страна. И мы приветствуем колоссальные успехи, прежде всего, Президента Ильхама Гейдаровича Алиева, который уверенно ведет страну к процветанию, к тому, чтобы государство имело авторитет в мировом политическом, информационном, гуманитарном пространстве. Он продолжает дело своего великого отца Гейдара Алиевича Алиева, основателя сегодняшнего Азербайджанского государства.

- Каков ваш прогноз в отношении парламентских выборов?

- Уверен, что выборы в Азербайджане будут соответствовать европейским стандартам, мировым стандартам, и будут объективнее обычного оценены международными наблюдателями.

По крайней мере, многочисленные наблюдатели из России приложат к этому все усилия. Мы едем туда по линии нескольких организаций: и по линии Федерального собрания, и по линии ШОС, и по линии ПА ОБСЕ.

Убежден, что мы сумеем добиться объективной оценки. Выборы, в этом нет ни малейшего сомнения, пройдут на очень высоком уровне и без каких-либо значимых нарушений.