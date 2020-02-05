Штат американского штата Нью-Мексико 4 февраля принял обширную декларацию в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщили АПА в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, генеральный консул Азербайджана Насими Агаев направил письмо руководству Сената штата и поблагодарил американских сенаторов за эту историческую декларацию, в которой резко осуждена трагедия 20 Января, передает Day.Az.

В декларации, принятой на пленарном заседании Сената, говорится, что для того, чтобы задушить стремление азербайджанского народа к независимости, 26-тысячная советская армия 20 января 1990 года учинила кровавую расправу над мирным населением в Баку, в ходе которой погибло много невинных людей, среди которых были женщины и дети. Подчеркивается, что это кровавое преступление еще более усилило стремление азербайджанского народа к независимости, и в итоге Азербайджан восстановил ее в 1991 году.

В документе подчеркивается также, что на сегодняшний день Азербайджан является региональным союзником США, в последние годы наладил прочные связи со штатом Нью-Мексико.

Отметим, что в пленарном заседании принял участие почетный консул Азербайджана в Нью-Мексико Арт Макхаффи. Декларацию передал ему сенатор Ортиз и Пино.