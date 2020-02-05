3 февраля состоялась конференция, посвященная итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах". Принявший участие в ее работе Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул ряд важных и злободневных вопросов, касающихся развития практически всех сфер жизнедеятельности регионов страны - от экономики и финансов до охраны исторических памятников.

Мысли, озвученные главой государства, продолжают обсуждаться в обществе и анализироваться азербайджанскими экспертами.

На вопросы Day.Az отвечает политический обозреватель Тофик Аббасов.

В Азербайджане достигнуты очень обнадеживающие результаты и есть серьезные позитивные сдвиги по всем ключевым показателям. Увеличились поступления в бюджет, причем, и за счет средств, ранее проходивших мимо учета и официальной регистрации при участии отдельных лиц, которые превратили государственную службу в свой частный бизнес. За счет этих поступлений бюджет значительно пополнился. Важно, чтобы этот процесс не остановился на полпути.

Понятно, что подобные проблемы существуют не только в Азербайджане. Они имеют место и в других странах. Люди злоупотребляют своим служебным положением и работают фактически на себя, заставляя делать то же самое и государство, в то время как вся система должна работать на общее благо. На конференции Президент Ильхам Алиев четко дал понять, что этим "играм" пришел конец.

Очень способствует этому процессу и перевод всех сфер жизнедеятельности на электронную основу. Это важно для того, чтобы на уровне контакта гражданин-госструктура не было ничего, что выходит за рамки положенных норм.

В 2012 году Президент Ильхам Алиев создал Госагентство по инновациям, и сегодня эта структура оправдывает ожидания граждан страны. Мы имеем такую уникальную в своем роде службу, как ASAN, и из года в год количество и качество оказываемых услуг только расширяется - сегодня число предоставляемых этой службой услуг приблизилось к 150. Все эти новые услуги, оказываемые на электронной основе, позволяют нивелировать поле для маневра со стороны нечистоплотных чиновников, которым было выгодно иметь личный контакт с обращающимся гражданином, потенциальным инвестором и предпринимателем. Они пытались, воспользовавшись пробелами в законодательстве, извлекать пользу для себя. Поэтому Президент всегда говорил и говорит о необходимости прозрачности. Этим мы создаем прозрачную атмосферу и предсказуемую режимность.

Очень важным моментом с точки зрения развития предпринимательства является обращение Президента к вопросу предоставления банковских услуг. Глава государства отметил, что частные банки должны придавать импульс экономическому развитию страны, а не только заниматься зарабатыванием денег. На банки в этом вопросе возлагается большая ответственность, и они должны ее осознавать.

Действительно, частные банки часто нечестно ведут себя по отношению к предпринимателям. Государство предоставляет все возможности, чтобы в развитии регионов и регионального предпринимательства люди пользовались бы возможностями финансовых учреждений. У страны имеются большие возможности, и не случайно Президент всегда подчеркивает, что государство всегда чем может помогает предпринимателям. Страна имеет хороший резерв для маневров, и люди, чтобы начать собственное дело, вправе рассчитывать на ссуды и кредиты финансовых учреждений.

К сожалению, случается, что нечистоплотные деятели банковской сферы злоупотребляют своим положением и, пользуясь неосведомленностью и некомпетентностью обращающихся, если те проживают не в столице или других крупных городах, а в регионах, в сельской местности. Президент как раз обращал внимание в своей речи на этот момент и осудил банки, которые не принимают имущество, предлагаемое в районах и сельской местности в качестве залога под кредиты и требуют наличия имущества в Баку. Президент Ильхам Алиев указал, что никакой дискриминации здесь допускать нельзя.

Есть еще и такой момент, касающийся банков, на который указывал глава государства. Речь о сферах, куда банки предпочитают направлять кредитные средства. В большем кредитовании нуждается реальный сектор экономики, а банкам выгоднее выдавать потребительские кредиты, потому что тут проще возвращать средства. Но кредитоваться должен, в первую очередь, реальный сектор экономики, чтобы открывались рабочие места, росло местное производство. Во всех этих цепочках должна создаться сквозная режимность, чтобы решение одной проблемы влекло за собой решение и других. В этом смысле все обращения и предупреждения Президента совершенно актуальны.

В любом случае, расцениваю слова Президента как ясный сигнал о том, что не стоит испытывать терпение государства.

Лейла Таривердиева