Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в Москве.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

На торжественной церемонии страну представят знаменосцы и парадный расчет, состоящий из 75 военнослужащих азербайджанской армии.