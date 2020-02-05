https://news.day.az/politics/1200142.html Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в Москве.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
На торжественной церемонии страну представят знаменосцы и парадный расчет, состоящий из 75 военнослужащих азербайджанской армии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре