Парламентские выборы в Азербайджане пройдут в демократических условиях и будут способствовать дальнейшему развитию страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом Независимому медиа-центру "Выборы - 2020" сказал бывший руководитель Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Великого национального собрания Турции Неждат Унувар, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что все проведенные выборы крайне важны с точки зрения усиления страны.

"Каждые выборы, проведенные в Азербайджане, укрепляют страну и с точки зрения экономики, социальной сферы и политики. Помимо этого, эти выборы внесут весомый вклад в дело проведения реформ в Азербайджане", - сказал Унувар.

Унувар также отметил важное геостратегическое расположение Азербайджана, и его значимую роль в глобальном энергоснабжении.

Напомним, что в Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.

Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя. Число местных наблюдателей достигло 61 813. 33 010 из них выдвинуты от политических партий.