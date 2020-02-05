3 февраля 2020 года в министерстве иностранных дел Туркменистана началась пятая встреча экспертов прикаспийских государств по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей (браконьерством) биологических ресурсов на Каспийском море, передает Day.Az со ссылкой на casp-geo.ru.

Во встрече принимают участие представители министерства иностранных дел, министерства финансов и экономики, Института Каспийского моря, Государственной пограничной службы Туркменистана, а также представители соответствующих министерств и профильных структур Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Сообщается, что обсуждение проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море занимает важное место в повестке дня взаимного сотрудничества прикаспийских государств. В начале данного заседания, гости выразили благодарность туркменской стороне за организацию переговоров и гостеприимство.

Отметим, что данный Протокол разрабатывается в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности Каспийского моря от 18 ноября 2010 года, а завершение согласования проекта Протокола является главной целью нынешней встречи.

Сообщается, что Пятая встреча экспертов прикаспийских государств по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей (браконьерством) биологических ресурсов на Каспийском море продолжит свою работу до 5 февраля.

Сразу же после её окончания, в Ашхабаде обсудят проект Соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований на Каспии.

Президент Туркменистана ранее подписал распоряжение, предписав министерству иностранных дел, министерству образования и Институту Каспийского моря провести 6-7 февраля 2020 года в Ашхабаде встречу с представителями прикаспийских государств по обсуждению проекта Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море.

Напомним, что на прошлой неделе с 27 по 29 января в Ашхабаде состоялось шестое заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море.

Проект протокола составлен в целях реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море. Необходимость скорейшего завершения работы над протоколами была подчеркнута президентами прикаспийских стран в ходе проведения Пятого каспийского саммита в августе 2018 года в казахстанском городе Актау. Разработка протокола позволит расширить сотрудничество в области поиска и спасания на основании требований Международной конвенции по поиску и спасанию на море 1979 года.