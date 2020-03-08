Азербайджан стремительно развивает дорожную сеть

Развитие страны начинается с хороших дорог. Нет, точнее так: хорошие дороги являются свидетельством развития страны. Автомобильные, железные, воздушные или морские - дороги ведут в будущее, и это будущее у Азербайджана, судя по растущей и совершенствующейся дорожной сети, весьма интересное.

С начала февраля дорожная сеть Азербайджана стала еще шире и современнее. За период чуть более месяца новые дороги открылись сразу в нескольких регионах страны. С участием Президента Ильхама Алиева были открыты автомобильные дороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы, Говлар-Эйюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала в Товузе, Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына, Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр.

В текущем году планируется завершение реконструкции автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах от поселка Халдан до границы с Грузией, имеющей общую протяженность в 54 километра. К концу года будет также завершена дорога республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди.

В 2020 году из госбюджета выделены средства на благоустройство 36 дорог республиканского значения, на 12 дорог в столице, а также на благоустройство поселковых дорог.

Тут стоит напомнить о состоявшейся в начале февраля с участием Президента Ильхама Алиева конференции, на которой главы районов, руководители соответствующих ведомств и организаций отчитались об итогах первого года реализации Госпрограммы по развитию регионов на 2019-2023 год. Среди других вопросов говорилось также о ситуации с реализацией транспортных проектов и состоянии региональных дорог. Дороги - это связующие нити, соединяющие регионы страны и способствующие приобщению к развитию даже самых отдаленных уголков республики.

Автомобильным дорогам в Азербайджане уделяется особое внимание, потому что они, образно выражаясь, представляют собой кровеносные сосуды страны. Трудно поверить, что еще двадцать лет назад поездка на автомобили из столицы в районы была серьезным испытанием для транспортного средства и занимала много времени по причине некачественных и узких дорог, покрытых ямами и трещинами. Кроме того, асфальтированные дороги прежде соединяли лишь районные центры и крупные населенные пункты республики. Сегодня проблемы плохих дорог или их отсутствия не существует, она решена раз и навсегда. Даже в такое труднодоступное село, как Хыналыг (Губинский район) теперь существует достаточно комфортная дорога.

Выступая на конференции, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что по качеству автомобильных дорог Азербайджан сегодня занимает 27-е место в мире.

"Проложено 1300 километров автомобильных дорог. Была предусмотрена тысяча километров. Однако на основании обращений, поступавших ко мне в течение года во время моих поездок по районам, и адресованных после этого писем граждан мы добились прокладки дополнительно 300 километров. По качеству автомобильных дорог Азербайджан сегодня занимает 27-е место в мире, опережая многие развитые страны. Уверен, что в результате осуществления предстоящей работы мы продвинемся еще дальше", - сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время реализуется несколько важных проектов, связанных с прокладкой автомобильных дорог. Один из них - расширение до четырех полос автодороги Гянджа - граница с Грузией. Строится новая четырехполосная дорога от Сумгайыта до границы с Россией. Ожидается, что она будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года.

На повестке также строительство автомобильной дороги Астара-граница Ирана. Существующая дорога проходит через город Астара, что создает большие неудобства и для граждан, и для грузопотока. Новая магистраль пройдет по совсем другому маршруту.

Очень важный проект - восстановление и расширение дороги Шамахы-Исмаиллы-Габала. Кто ездит по этому маршруту, знаком с его проблемами. В первую очередь, это оползневая зона, которая создает сложную ситуацию и которая не могла быть устранена, так как человеку не удавалось справиться со стихией. Но теперь будут применены новые технологии, и в результате работы по определению нового направления дороги она будет расширена и станет более качественной.

Отметим, что в 2019 году в Габале были построены и сданы в эксплуатацию две автомобильные дороги местного значения, началось строительство нового моста через реку Бум, который на 25 километров сократит расстояние между 10 населенными пунктами с населением 20 тыс. человек и райцентром. Проводится подготовительная работа для строительства 25-километровой автомобильной дороги Амирван-Сеидгышлаг-Вандам.

В минувшем году были продолжены работы по капитальной реконструкции автомобильных дорог и Губинского района. После сдачи в эксплуатацию автомобильных дорог Губа-Гонагкенд и Сусай-Хыналыг, строительство которых в настоящее время ведется, 75,2 процента населенных пунктов района будут охвачены новыми дорогами.

Крупномасштабные работы по улучшению дорожной инфраструктуры были проведены в 2019 году и в Астаринском районе. В результате 72 процента жителей населенных пунктов пользуются новыми асфальтированными дорогами. В целом, развитие региональных дорог способствует их экономическому развитию, а также способствует росту их туристического потенциала. Так, позитивную роль в развитии Астаринского района сыграла построенная два года назад современная магистраль Алят-Астара.

Особое внимание будет уделено в нынешнем году прокладке новых дорог и в бакинских поселках. Президент Ильхам Алиев не раз обращал внимание чиновников на тот факт, что дороги в некоторых поселках находятся в ужасном состоянии. При том, что прокладываются прекрасные дороги в самые отдаленные горные села, в пригородах Баку дороги находятся в плохом состоянии.

В целом, в 2020 году планируется построить 1000 километров автодорог. Но это только предварительные цифры. Не исключено, что и в этом году на карте страны появится больше новых дорог, чем запланировано. У Азербайджана есть для этого все возможности.

Лейла Таривердиева