https://news.day.az/politics/1200229.html ЦИК Азербайджана аннулировал кандидатуру Рашада Джамалова
ЦИК Азербайджана аннулировал кандидатуру Рашада Джамалова
Аннулирована кандидатура Джамалова Рашада Явер оглу от 46-го Ширванского избирательного округа.
Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает в среду Trend.
Было отмечено, что Джамалов имеет два гражданства. После обсуждений решение 46-го Ширванского избирательного округа было аннулировано.
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане пройдут парламентские выборы.
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