https://news.day.az/politics/1200240.html Президент Ильхам Алиев наградил Мевлюта Чавушоглу орденом "Достлуг"
Президент Ильхам Алиев наградил Мевлюта Чавушоглу орденом "Достлуг"
5 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мевлюта Чавушоглу орденом "Достлуг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, Мевлют Чавушоглу награждается за особые заслуги в укреплении дружественных связей и двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
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