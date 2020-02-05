5 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мевлюта Чавушоглу орденом "Достлуг".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, Мевлют Чавушоглу награждается за особые заслуги в укреплении дружественных связей и двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.