https://news.day.az/politics/1200242.html В избирательных участках устанавлены веб-камеры - ЦИК
В избирательных участках устанавлены веб-камеры - ЦИК
В Азербайджане почти в 20% участков, то есть, в 1000 участках, установлены веб-камеры.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампред комиссии Ровзат Гасымов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, проверка и приведение в готовность веб-камер завершена.
Гасымов добавил, что в 119 избирательных округах установлено 1000 веб-камер.
На заседании было принято решение о публикации списка участков, где установлены веб-камеры.
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане пройдут парламентские выборы.
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