В Азербайджане почти в 20% участков, то есть, в 1000 участках, установлены веб-камеры.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампред комиссии Ровзат Гасымов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, проверка и приведение в готовность веб-камер завершена.

Гасымов добавил, что в 119 избирательных округах установлено 1000 веб-камер.

На заседании было принято решение о публикации списка участков, где установлены веб-камеры.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане пройдут парламентские выборы.