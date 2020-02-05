На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба кандидатов в депутаты 31-го Сураханского второго избирательного округа Мехмана Гусейнова, Этибара Алиева и Орхана Кянгярли в связи с другим кандидатом Фараджом Гулиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в жалобе сообщается, что Гулиев предложил Гусейнову сумму в размере 15 тысяч манатов взамен на снятие им своей кандидатуры. Гулиев опроверг обвинения и назвал их необоснованными.

Согласно решению ЦИК, жалоба была удовлетворена частично и Гулиеву было объявлено предупреждение.

Председатель ЦИК сообщил, что в день выборов 31-й Сураханский второй избирательный округ будет находиться под жестким контролем.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля.