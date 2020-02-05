Выходящие за рамки логики известия поступают из Армении, и все они связаны с набившим оскомину "российским фактором", передает Росбалт.

"Одна из новостей, озвученная министром обороны Давидом Тонояном, "радует" тем, что "скоро, очень скоро" армянская армия получит из РФ новую партию современных многофункциональных истребителей Су-30СМ - в "комплект" к четырем единицам такой же техники, поступившей от того же источника в конце прошлого года", - пишет издание.

По словам министра, увеличение военного арсенала Армении "идет на десятки процентов", отмечают журналисты. "С учетом того, что на излете прошлого года армяне получили ЗРК "Тор-М2КМ", успешно апробированные в Сирии, С -300 "Фаворит" и "Бук", а ранее ракетные комплексы "Искандер-М", - Москва действительно взяла на себя перевооружение их армии. Причем по внутрироссийским ценам и льготным кредитам. Кроме того, обороноспособность РА укрепляется за счет того, что она участвует во множестве военных учений в рамках ОДКБ.

Премьер республики Никол Пашинян сделал громкое заявление, в соответствии с которым его страна за два года приобрела беспрецедентное количество вооружения. Правда, умолчал о том, что военный бюджет РА составляет от силы 650 млн долларов - сумма мизерная, имея в виду амбиции "догнать и перегнать" Азербайджан по мощи и не возвращать ему ни пяди оккупированных земель. А также и то обстоятельство, что перевооружение армянской армии носит, фактически, благотворительный характер со стороны России. Так она оправдывает "союзнические" отношения с РА, на территории которой, напомним, дислоцирована военная база РФ", - отмечает Росбалт.

В общем, Еревану следует сказать "спасибо" Москве, но он этого не делает, хотя и уповает на помощь РФ в урегулировании карабахского конфликта, говорится в статье.

"Напротив, Армения будто бы нарочно пытается "насолить русским": в конце прошлой недели глава Национальной комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян заявил о необходимости исключения из общественного мультиплекса республики иностранных телеканалов - из соображений, как он сказал, "безопасности".

Всем стало понятно, о каком "опасном ТВ" идет речь. Это "Первый канал", "Россия", "Культура", межгосударственный "Мир" (с ним еще как-то можно мириться) и американская CNN. Как пояснил Акопян, передачи зарубежных телеканалов могут формировать у армянского населения негативное отношение к соседним и другим государствам - к примеру, к Грузии, Ирану, Украине. Помнится, затрагивая ранее тему "опасности" иностранного вещания в РА, он беспокоился о том, что оно транслируется не на армянском. Соответственно, сугубо национальная аудитория, знающая из иностранных языков преимущественно русский, сокращается. Уж не вытесняет ли "великий и могучий" в моноэтнической стране язык титульной нации?

Посольство РФ в Армении выразило недоумение: "Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую председателем Национальной комиссии по телевидению и радио Армении ... позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении". В диппредставительстве отметили необходимость учета интересов граждан, составляющих постоянную аудиторию российских каналов. А также подчеркнули, что "на фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о "несущих угрозу национальной безопасности" российских телеканалах вызывает недоумение".

Тут возникает такой вопрос: а не запретят ли в Армении еще и кабельные сети, через которые в настоящее время вещают сотни две российских телеканалов? И отчего именно сейчас был устроен откровенный демарш с целью давления на Москву? Ведь в регионе крайне сложная ситуация, обусловленная разными факторами, включая армяно-азербайджанский раздрай, не дающий гарантии невозобновления масштабных военных действий, и от сдерживающей роли России здесь будет зависеть очень многое", - замечают авторы материала.

Обе новости - о поставках вооружения и наезде на "угрожающие безопасности" российские телеканалы - появились на фоне беспрецедентных по продолжительности переговоров в Женеве глав МИД Армении и Азербайджана, прошедших при посредничестве Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, одним из сопредседателей которой является РФ. Переговоры Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова длились 11 часов.

"По информации, размещенной на сайте ОБСЕ, стороны обсудили реализацию имеющихся договоренностей и предложений; последующие возможные шаги для подготовки народов к миру; принципы и элементы, формирующие основу для будущего урегулирования; временные рамки и повестку дня для продвижения процесса урегулирования. Главы МИД Армении и Азербайджана согласились в ближайшем будущем встретиться вновь.

В общем, информация "никакая" и постоянно повторяющаяся после всех переговоров, дополненная МИД Азербайджана тем, что речь шла и о разрешении конфликта в соответствии с положениями Хельсинкского заключительного акта. Согласно ему, самоопределение возможно только в рамках территориальной целостности того или иного государства - в данном случае, Азербайджана, - и не по этническому признаку, а по принципу того, какие народы проживали на конкретной территории до конфликта. Это означает, что статус Нагорного Карабаха должны определить как армянская, так и азербайджанская общины непризнанной республики. Последняя же была либо изгнана, либо вынуждена бежать", - подчеркивается в статье.

Авторы отмечают, что понятно, что надеяться на серьезный прогресс в переговорном процессе не приходится. А это означает встречи ради встреч, оттягивающие трагические развязки по принципу "лучше долгая болтовня, чем война". "Если взглянуть на ситуацию с позиции России, ее больше должен устраивать замороженный конфликт, нежели масштабные военные действия. Впрочем, вполне вероятно, что стороны все же условились сохранять затишье на линии фронта на период выборов в Карабахе и Азербайджане. И вообще заявления Баку и Еревана по итогам переговоров носили сдержанный характер. Настала полоса временного затишья. А дальше?" - задается вопросом российское издание.