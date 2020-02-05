https://news.day.az/politics/1200303.html Эльмар Мамедъяров провел переговоры с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств - ФОТО
Эльмар Мамедъяров провел переговоры с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов повестки внеочередного заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которое состоится в Баку шестого февраля.
На встрече стороны также обсудили другие вопросы, связанные с деятельностью организации.
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