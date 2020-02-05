Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов повестки внеочередного заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которое состоится в Баку шестого февраля.

На встрече стороны также обсудили другие вопросы, связанные с деятельностью организации.