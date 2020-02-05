"Мы сделали все, что обещали", - такими словами Президент Ильхам Алиев завершил вступительную часть своего выступления на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

Итоги и перспективы развития страны значимы не только через призму интересов государства, но и будущего всех граждан, которые вправе разделить и славу, и достижения, и дивиденды Азербайджана, о чем Президент и говорит со своим народом, выстраивая основу для новой социальной реальности.

Это выступление получает огромный резонанс в азербайджанском обществе по мере того, как осознается и углубляется в понимании масс смысл и значение сказанного главой государства.

Большие надежды, ресурсы и высокие гарантии, которые дает Президент Ильхам Алиев, затрагивают, прежде всего, те социальные слои, которые более всего сегодня нуждаются в защите и поддержке государства и Президента.

Эта речь Президента была обращена непосредственно к людям, нацелена на их проблемы и потребности, указаны пути и возможности к более качественной жизни для всех и везде - от столицы до регионов.

Между Президентом и гражданами сложился свой доверительный диалог.

"Народ с большим доверием относится и к нашим словам, и к нашим делам. Я всегда говорил, что наши слова должны подтверждаться делами, и сегодня это так", - говорит глава государства, опираясь на большой и трудный опыт, позволяющий сегодня уверенно удалять негативные моменты и внедрять новые подходы в процессах государственного управления и в коммуникациях между властью и обществом.

Чрезмерное влияние чиновничества постепенно уходит на периферию новой структуры государственного управления, внедряемой на данном этапе главой государства и его соратниками в лице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и команды реформаторов.

Весь этот многоуровневый процесс трансформации реалий Азербайджана поддерживается массами, поскольку и нацелен, и работает во благо общих интересов. Что очень важно в этом ключе, развивается система "ASAN" по всем направлениям социальных интересов. Это уникальный опыт Азербайджана, который будет со временем применим на всех уровнях. "ASAN" соответственно воспринимается населением, как заслон от бюрократии и ценный механизм экономии времени, сил и средств.

Президент всегда с гордостью говорит о значении системы "ASAN" в азербайджанской практике, как основы электронного государства и социально ориентированного менеджмента.

Появляются все более отчетливые контуры того, что в стране создается новая система государственного управления, отвечающая интересам большинства - более техническая, более рациональная, постепенно выводящая и исключающая влияние групп с узкими интересами, но с большими претензиями.

Этот процесс, в свою очередь, создает приятные и полезные возможности проявления принципов социальной справедливости, даже если это понятие и носит условный характер даже в мировой практике.

Наше общество перешло к новой реальности, отвергающей и исключающей нездоровые явления, такие, в том числе, как коррупция и взяточничество.

Как иначе воспринимать обращение Президента к населению, когда глава государства говорит, что не платите никому и ничего, кроме налогов - "ни маната никому - ни одной организации, ни одному человеку", "не работайте без трудового договора, и не работайте сверх 8-часового рабочего дня".

Как иначе воспринимать напоминание чиновникам не ограничивать бизнес, а встроить предпринимателей в определенные законом и только законом рабочие схемы.

Как иначе воспринимать предупреждение всем ответственным лицам и структурам придерживаться закона и не создавать проблемы своим гражданам. "Поблажек не будет ни для кого", - предупреждает Президент, и, наверное, многие уже поняли, а многие еще поймут, что это так.

"Все равны!" - говорит Президент, и это должно звучать как последнее напоминание всем тем, кто злоупотреблял этим важнейшим принципом.

"Нет ни одного неприкасаемого предпринимателя, нет ни одного неприкасаемого чиновника. Каждый получит свою оценку, свою награду и свое наказание соразмерно своим поступкам"...

Важно уметь слышать своего Президента и правильно пользоваться теми большими возможностями, которые открываются сегодня в Азербайджане. Cделать свою страну лучше - просто: нужно дружить с законом и не поощрять произвол.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az