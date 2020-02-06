https://news.day.az/politics/1200335.html В Баку открывается внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета
В Баку открывается внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета
Сегодня в Баку открывается внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Руководители внешнеполитических ведомств стран, входящих в структуру, уже находятся в Баку.
Отметим, что 13-14 октября 2019 года в Баку было проведено заседание министров иностранных дел Тюркского совета, а 15-16 октября состоялся седьмой саммит структуры.
Напомним, что объединяющая тюркские государства международная организация - Тюркский совет - была создана 3 октября 2009 года в Нахчыване.
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