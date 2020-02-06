Борьба с теневой экономикой - гарантия справедливого распределения экономических ресурсов, успешных социальных реформ, развития гражданского общества. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах", в этом году вся экономика страны должна выйти из тени, все предприниматели должны выплачивать налоги, теневой экономике необходимо положить конец, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с данными, приведенными главой государства, благодаря реформам, осуществленным в этой области, в 2019 году налоговые и таможенные органы обеспечили поступление в бюджет свыше установленного прогноза более одного миллиарда манатов. Этого удалось добиться благодаря обеспечению прозрачности в деятельности указанных органов, внедрению механизмов цифровизации, усилению контроля за их деятельностью и кадровым реформам. В течение короткого периода удалось пресечь многие негативные проявления и злоупотребления, долгое время имевшие место в этой сфере, такие как уклонение от налогов, доставка незадекларированных грузов, платежи в обход кассы и многое другое. Глава государства направил соответствующим структурам четкий и однозначный месседж: "Если после моих слов кто-то попытается работать по старым правилам, полагаться на кого-то, пусть знает: не получится. Никому не будет уступок. Сегодня это знают все. Все равны. Нет ни одного неприкосновенного предпринимателя, ни одного неприкосновенного чиновника".

Достижения в этом направлении продолжаются, и в январе текущего года налоговые органы собрали сверх прогноза 120 миллионов, а таможенные органы - 40 миллионов манатов.

Все это не может не радовать, однако в данном направлении еще многое предстоит сделать. Как справедливо отметил Президент Ильхам Алиев - у взяточничества две стороны: берущая и дающая. И это действительно палка о двух концах. Сегодня для предпринимателей в Азербайджане созданы огромные возможности и поэтому государство требует от них быть добросовестными, работать честно, не допускать нарушений, не уклоняться от выплаты налогов. Одна из главных задач на сегодня - добиться осознания предпринимателями недопустимости работы по старым схемам и стереотипам, они должны полностью вывести свой бизнес из тени. Только таким образом возможно и в дальнейшем успешно реализовывать глобальные социальные инициативы и обеспечивать дальнейший рост благосостояния населения Азербайджана.

Другая немаловажная проблема в этой области, которой коснулся Президент Ильхам Алиев в своем выступлении - это взаимоотношения между работодателем и работником. По словам главы государства, сейчас предприниматели знают, каковы правила, и они очень просты: "Необходимо строить свою работу в соответствии с законодательством, заключать трудовые договоры, не эксплуатировать работников".

Отмечается немало случаев, когда работодатель принуждает сотрудника работать свыше установленного трудовым законодательством восьмичасового рабочего дня. Подобные случаи недопустимы. Глава государства дал распоряжение Кабинету министров взять под контроль ситуацию в этой сфере, провести специальное совещание по этому поводу. Соответствующие государственные структуры, в первую очередь министерство труда и социальной защиты, обязаны осуществлять постоянный надзор за соблюдением норм действующего трудового законодательства и охраны труда, жестко пресекать имеющие место злоупотребления.

Другой, не менее важный аспект в этом контексте - необходимость обеспечить 100-процентную легализацию трудовых отношений. В результате осуществленных в стране в 2019 году реформ количество трудовых договоров выросло на 161 тысячу, большинство из них - 96 тысяч, заключены в частном секторе. Это показатель снижения числа случаев нелегальных трудовых отношений, то есть постепенное устранение теневой экономики. Но, к сожалению, проблема все еще не полностью устранена. В связи с этим особую сознательность должны проявить сами граждане. Обращаясь к ним, Президент Ильхам Алиев сказал: "Обращаюсь к работникам: не работайте без трудового договора. Знаю, что порой вас принуждают к этому. Но знайте, что без трудового договора вы не сможете завтра получить пенсию, медицинскую страховку".

По словам главы государства, каждый должен чувствовать ответственность перед народом, перед государством - как бизнесмены, нарушающие закон, так и чиновники, закрывающие глаза на это. Для этого должны применяться новые критерии, тогда каждый получит и свою оценку, и награду, и наказание за свои дела.

Напомним, что третьего февраля состоялась конференция, посвященная итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах", в которой принял участие Президент Азербайджанa Ильхам Алиев.