Обеспокоенность, высказанная посольством России в Армении, и есть позиция МИД России. Как передает Day.Az, об этом в беседе с Tert.am сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление председателя Национальной комиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна о возможном ограничении трансляции иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном цифровом мультиплексе.

"Посольство - это и есть позиция МИД", - отметила она.

Напомним, что посольство РФ в Армении отреагировало на заявление председателя Национальной комиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна о возможном ограничении трансляции иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном цифровом мультиплексе, "поскольку они представляют проблему безопасности".

"Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую председателем Национальной комиссии по телевидению и радио РА Тиграном Акопяном позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении.

С удивлением узнали из комментария Тиграна Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении.

Хотели бы напомнить, что в единственной, состоявшейся достаточно давно, беседе посла с Т.Акопяном озвученные им намерения создать "минимальный социальный пакет" без иностранных вещателей были лишь приняты к сведению. При этом, со стороны главы дипмиссии было отмечено, что необходимо учитывать интересы многочисленных граждан Армении, которые составляют постоянную аудиторию российских каналов.

В целом же, на фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о "несущих угрозу национальной безопасности" российских телеканалах вызывает недоумение", - говорится в комментарии посольства РФ.