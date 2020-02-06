https://news.day.az/politics/1200416.html Президент Ильхам Алиев принял председателя совета директоров компании “Stadler Rail AG” - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя совета директоров компании “Stadler Rail AG” - ФОТО
6 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя совета директоров компании "Stadler Rail AG" Петера Шпулера.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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