Сегодня в Баку начало работу внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие со вступительным словом, министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров отметил широкую повестку мероприятия.

На мероприятии будет обсуждаться ряд различных вопросов, в том числе сотрудничество со странами, не являющимися членами организации.

По итогам заседания будет проведена пресс-конференция.