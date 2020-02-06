https://news.day.az/politics/1200425.html В Баку начало работу внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета
В Баку начало работу внеочередное заседание глав МИД стран Тюркского совета
Сегодня в Баку начало работу внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Открывая мероприятие со вступительным словом, министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров отметил широкую повестку мероприятия.
На мероприятии будет обсуждаться ряд различных вопросов, в том числе сотрудничество со странами, не являющимися членами организации.
По итогам заседания будет проведена пресс-конференция.
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