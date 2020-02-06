Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана обратилась к избирателям армянской общины, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении говорится, что 9 февраля 2020 года состоятся внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджана.

"Для всех граждан страны, обладающих избирательным правом, созданы все условия для волеизъявления в голосовании согласно соответствующим статьям Конституции Азербайджана. Каждый кандидат, используя равноправные возможности, в соответствии с избирательным законодательством Азербайджана, проводит свою агиткампанию, что можно прослеживать в социальных сетях. К сожалению, военная агрессия Армении против Азербайджана, оккупация азербайджанских земель, этническая чистка в отношении азербайджанцев лишили проживающих на оккупированных территориях Азербайджана армян избирательного права на этих выборах. В результате военной агрессии Армении под оккупацией полностью находятся территории 7 избирательных округов и частично 3 избирательных округов.

Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана обращается к армянским избирателям, относящимся к избирательным округам Ханкенди и Шуши, Агдама, Ходжалы, Ходжавенда, призывая их сделать выбор среди кандидатов, зарегистрированных в соответствующих округах, выразить свое отношение к ним", - говорится в обращении.

Отметим, что 9 февраля в Азербайджане пройдут парламентские выборы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.