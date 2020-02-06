На внеочередном заседании Совета министров иностранных дел в рамках Тюркского совета в Баку глава МИД Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

Министры провели широкий обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества.

Айдарбеков с удовлетворением отметил, что был принят Президентом Ильхамом Алиевым, и что встреча прошла плодотворно.

Стороны высоко оценили отношения в рамках двустороннего сотрудничества, существующие между Азербайджаном и Кыргызстаном, подчеркнули важность дальнейшего укрепления связей.

Коснувшись вопросов сотрудничества в рамках Тюркского совета, министры отметили значимость дальнейшего развития связей в экономической, торговой и других сферах между странами-участницами. В этом контексте были проведены обсуждения по развитию железнодорожных проектов Кыргызстана, перспективам более активного участия в региональных транспортных коридорах.

В ходе встречи было подчеркнуто осуществление плодотворного сотрудничества в рамках международных организаций.