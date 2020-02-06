В Азербайджане 82 человека, которые зарегистрированы как кандидаты в депутаты, в возрасте 18-28 лет, 407 - 29-39 лет, 542 - 40-45 лет, 221 - 56-66 лет и 43 человека старше 67 лет.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Ресурсного информационно-аналитического центра Расим Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Свои кандидатуры также выдвинули 8 человек 1998 года рождения, которым 22 года. Также зарегистрированы кандидатуры двух человек 1938 года рождения", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время число кандидатов в депутаты составляет 1 321.

В Азербайджане 125 избирательных округов.

В Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжает 1321 зарегистрированный кандидат. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.

Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя. Число местных наблюдателей достигло 61 813. 33 010 из них выдвинуты от политических партий.