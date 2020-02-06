Мы не делаем различий между гражданами Азербайджана и Турции.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал журналистам, комментируя вчерашний авиаинцидент в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Чавушоглу подчеркнул, что всегда будет защищать позицию братского Азербайджана, и для него честь получить орден от главы азербайджанского государства: "Турция всегда защищает позицию Азербайджана. Это наш братский долг. Азербайджан защищает позицию Турции там, где нет ее представителя, а Турция - интересы Азербайджана. Мы всегда будем защищать интересы друг друга".

Напомним, что выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines совершил вчера жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет загорелся и развалился на три части. В результате происшествия погибли три и пострадали 179 человек. Среди пострадавших один гражданин Азербайджана.