В настоящее время отношения между Азербайджаном и Казахстаном можно охарактеризовать как взаимовыгодное сотрудничество на самом высоком уровне.

Об этом сказал журналистам после внеочередного заседания глав МИД стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что курс сотрудничества, основа которого было заложена в свое время первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается и сегодня.

"Это сотрудничество опирается на политический диалог высокого уровня между главами государств двух стран. В то же время, на самом высоком уровне налажено сотрудничество между парламентами обеих стран", - сказал Тлеуберди.

Он добавил, что одной из основных предстоящих задач является дальнейшее развитие торговых и экономических связей между двумя странами.

"Между двумя странами стремительно развиваются торговые связи, а также растет объем взаимных инвестиций. В то же время мы эффективно используем наш транзитный потенциал, потому что Казахстан и Азербайджан играют роль моста между Европой и Азией, Западом и Востоком", - отметил Мухтар Тлеуберди.

Отметим, что сегодня в Баку прошло внеочередное заседание глав МИД стран-членов Тюркского совета.