В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) регистрацию прошли 5 миллионов 238 тысяч избирателей по 125 округам.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Ресурсного информационно-аналитического центра Расим Гулиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что эти выборы показательны с точки зрения формирования избирательной культуры в Азербайджане: "Наглядным примером также является избирательная активность и на предыдущих выборах. Так, на выборах, проведенных в 2005 году, зафиксировано 42% избирательной активности, в 2010 году - 46%, в 2015 году - 55%. На муниципальных выборах, проведенных в декабре прошлого года, наблюдалось 32,2% избирательной активности".

Он напомнил, что на последних президентских выборах избирательная активность была более 80%.

В заключение он сказал, что 22,58% кандидатов, участвующих в парламентских выборах, - женщины: "Этот показатель впервые регистрируется на таком рекордном уровне".

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля.