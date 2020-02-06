Совет Европы ведет себя, как хулиган, с которым можно разговаривать только с позиции силы, так как ценностей интеллигентного разговора он не понимает.

Об этом сказал Trend генеральный директор Института политических исследований, известный российский эксперт Сергей Марков, передает Day.Az.

По словам политолога, Совет Европы сегодня находится в кризисе и характерно, что они приняли совершенно неправовое решение по отношению к Азербайджану: "Та же самая позиция проявляется по отношению к России. Другими словами, у Совета Европы есть любимчики, которые могут совершать любые преступления, любое попрание свободы, демократии. Совершать убийства огромного количества журналистов, и нет никакого расследования. Более того, эти убийцы журналистов получают государственные гранты, уходят в правительственные организации, всякие экспертные советы. В их отношении Совет Европы не проводит расследований, даже серьезного осуждения не услышишь. В то время как несколько стран избраны ими для постоянного тыканья и нападок - это Россия, Турция и Азербайджан".

Эксперт напомнил, что совсем недавно Совет Европы лишил Россию прав, лишить которых, по сути, не имел права, и только после того, как Россия перестала платить взносы в полном объеме и пригрозила, что выйдет из подчинения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы вернул эти права и российская делегация вернулась в ПАСЕ к полноценной деятельности.

Сергей Марков отметил, что критика в отношении России, Турции и Азербайджана это ни что иное, как проявление русофобии и исламофобии.

Эксперт считает, что в последнее время Совет Европы из-за своей беспринципной позиции, вместо того, чтобы соблюдать единые стандарты (собственно, он для этого и был создан), выдумывает, измышляет всевозможные нарушения у одних стран и делает вид, что не замечает просто вопиющих нарушений у других стран: "Тем самым происходит разрушение единых стандартов. Естественно, когда организация, созданная именно для сохранения единых стандартов, что является ее первоочередной миссией, разрушает эти единые стандарты, авторитет этой организации в огромной степени уменьшается и исчезает. Вследствие чего происходит разрушение единого европейского общественно-политического пространства".