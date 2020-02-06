https://news.day.az/politics/1200496.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи со сходом снежной лавины в городе Ван и крушением пассажирского самолета в Стамбуле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соболезнование опубликовано на официальной странице министерства в Twitter.
"Выражаем глубокие соболезнования близким погибших в результате схода лавины в городе Ван и крушения пассажирского самолета в городе Стамбул братской Турции, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Твоя скорбь - это наша скорбь, братская Турция!", - говорится в соболезновании.
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