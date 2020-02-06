Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи со сходом снежной лавины в городе Ван и крушением пассажирского самолета в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соболезнование опубликовано на официальной странице министерства в Twitter.

"Выражаем глубокие соболезнования близким погибших в результате схода лавины в городе Ван и крушения пассажирского самолета в городе Стамбул братской Турции, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Твоя скорбь - это наша скорбь, братская Турция!", - говорится в соболезновании.