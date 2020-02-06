Авторитет Совета Европы на сегодняшний день существенно упал в регионе и мире, в результате беспринципной позиции данной международной структуры, которую он недвусмысленно демонстрирует в последние годы.

Об этом заявил известный российский эксперт, видный общественный деятель и публицист Дмитрий Верхотуров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По мнению российского политолога, на сегодняшний день указанная международная организация пребывает в серьезном кризисе, о чем свидетельствуют необоснованная критика и проявление политики двойных стандартов в отношении различных стран.

"По сути, эта европейская организация не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы, тем не менее, она периодически способствует распространению лживой и абсолютно необоснованной, не подтвержденной реальными фактами информации в отношении определенных стран. К примеру, если говорить о резолюции ПАСЕ по поводу якобы имеющихся политзаключенных в Азербайджане, то в этом вопросе, Президент Азербайджана полностью прав в своих оценках.

Резолюция эта - бездоказательная и юридически ничтожная. По существу, это некие слухи.

ПАСЕ и Совет Европы написали на своих знаменах, что они защищают принципы права. Вот и следовало в этом вопросе руководствоваться принципом права, в частности тем, что бремя доказательства лежит на обвиняющей стороне, а сомнения в вине трактуются в пользу обвиняемого.

Если ПАСЕ или СЕ считают, что в Азербайджане есть политзаключенные, то следовало: а) представить их список; б) представить юридическое заключение, что в их делах отсутствует состав преступления, предусмотренный УК АР; в) представить юридическое заключение, что эти люди осуждены в нарушение УПК АР. Тогда был бы совсем другой разговор. Однако реальность в том, что всего этого нет. Если нет даже самого элементарного - списка лиц, то это всего лишь слухи, которые даже не подлежат обсуждению. Поэтому я считаю, что голословное обвинение, а тем более, вытекающие из него какие-либо санкции, уже вовсе не защита права, а самые натуральные политические репрессии, вполне, в сталинском духе", - заявил известный российский публицист, добавив, что слухи распространяемые Советом Европы в адрес Азербайджана лишены логики и основания.

Совет Европы - международная организация, которая была создана в целях содействия в сотрудничестве между её членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. При этом в отличие от Евросоюза, решения Совета Европы не обязательны к исполнению.