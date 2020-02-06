Армяне уже записали едва ли не всех выдающихся личностей в истории человечества в свой "армянский список".

Там уже фигурирует половина русского генералитета, даже князь Владимир оказался с армянскими корнями, и Мона Лиза подарила миру "армянскую улыбку", и Леонардо да Винчи произведен в армяне стараниями искусных армянских мифотворцев.

Но вот дошла очередь и до Александра Македонского - великого полководца из династии македонских царей Аргеадов (Теменидов). И македонскому царю Александру приписали принадлежность к нации, которой в тот период и в помине не было. Это спустя тысячелетия странствующие хаи обрели государство на Кавказе благодаря Российской империи.

Но разве это способно остановить армянство?

Всем известно, что армяне - мастера в переписывании и фальсификации истории, но тут они явно превзошли себя.

В армянском издательстве "Антарис" вышла в свет книга"Жизнь и деяния Александра Македонского". Автор - инженер-электрик Рита Арутюнян.

И вот, инженер-электрик Рита Арутюнян тоже решила стать историком, чтобы внести свою лепту в великую историю армянских исторических фальсификаций - здесь армян точно превзойти невозможно - и, ссылаясь на "гениальные" умозаключения своих соотечественников, издала "ценный" труд.

Итак, на какие "аргументы" ссылаются армяне в процессе присвоения Македонского?

Рита Арутюнян в своем творении учла фантазии академика Вартана Патаканяна, который утверждал и "доказал", что мать Александра Олимпия была армянкой, и "лишь молоко армян сделало его таким умным, мудрым и смелым". К сожалению, могилу Олимпии археологи еще не нашли.

(То есть, мать Македонского якобы армянка. Это тоже старый армянский прием в арменизации выдающихся личностей в истории - ссылка на армянских мам - авт)

Еще один "важный" аргумент принадлежности Македонского к армянству заключается в том, что "в Армении хорошо хранят память об Александре, у нас многие мужчины носят имя Сашик - производное от Александра".

Дальше - лучше: "Македонский очень любил пить армянское вино в Ереване, и часто ездил туда для пополнения запасов перед очередным военным походом".

И даже процитировали Македонского, словно лично присутствовали в 4 веке до н.э. и пили "армянский коньяк" с Македонским: "Армяне - народ миролюбивый, но если они возьмутся за меч, их уже не остановить, многие мои победы и военные успехи благодаря именно армянам".

Блестяще приврала и руководитель " Центра содействия геополитике и социологии при АН Армении Маргарита Калошян: "У Александра была лучшая конница армянских легионеров. Кони карабахской породы были быстрыми и выносливыми. Армянские воины дали возможность Александру завоевать весь мир".

И карабахских коней приплели для "верности", тогда как можно заглянуть хоть в Википедию, где сказано:

"Карабахская лошадь (азерб. Qarabağ atı) - старинная порода горных верховых лошадей, выведенная на территории Нагорного Карабаха[1], тип азербайджанской лошади[2]. Формировалась под влиянием древних иранских, туркменских, а затем арабских лошадей[1]".