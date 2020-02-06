6 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, страховая часть всех видов трудовых пенсий будет увеличена в соответствии с темпами роста среднемесячной номинальной зарплаты по стране за 2019 год. Кроме того, сумма пенсионных капиталов граждан будет проиндексирована в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.

Обеспечить индексацию поручено министерству труда и социальной защиты Азербайджана.