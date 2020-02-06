https://news.day.az/politics/1200517.html В Азербайджане повышены пенсии - распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане повышены пенсии - распоряжение Президента Ильхама Алиева
6 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, страховая часть всех видов трудовых пенсий будет увеличена в соответствии с темпами роста среднемесячной номинальной зарплаты по стране за 2019 год. Кроме того, сумма пенсионных капиталов граждан будет проиндексирована в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.
Обеспечить индексацию поручено министерству труда и социальной защиты Азербайджана.
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