По факту гибели 30 января военнослужащего в одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, проведено служебное расследование, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

20-летний рядовой Ваграм Авакян, по данным СК Армении, из закрепленного за ним автомата АКМ выстрелил себе в грудь. По факту гибели Авакяна сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", однако позже дело переквалифицировано по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими" (дедовщина).

По результатам расследования принято решение уволить со службы ряд старших офицеров, в том числе заместителя командира воинской части по морально-психологическому обеспечению и командира дивизионом.

В рамках данного дела строгому дисциплинарному взысканию подвергнуты командир воинской части и его заместители, ряд должностных лиц понижен в звании.

Отмечается, что предварительное следствие продолжается, подвергнутые санкциям указанные должностные лица, помимо всего прочего, не освобождаются от возможной уголовной ответственности.

В рамках уголовного дела обвинение предъявлено трем сослуживцам Ваграма Авакяна - Давиду Мовсисяну (сын бывшего депутата от возглавляемой Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении Аракела Мовсисяна), Хачику Гаспаряну и Спартаку Аветисяну.

Родные погибшего 30 января Авагяна с самого начала не верили в версию о самоубийстве. 2 февраля они - в знак протеста - пытались привезти труп солдата к зданию минобороны в Ереване, требуя разъяснений, в частности, по поводу того, как вышло, что солдат совершил самоубийство на глазах у всего войска, при этом никто ему не помешал; как можно самостоятельно сверху приставить автомат к груди и убить себя, совершив два выстрела; какие имеются доказательства того, что имело место именно самоубийство, а не убийство.

Встретившие их у пригородного села Аргаванд полицейские и красные береты блокировали путь и, применив силу, не дали людям двинуться дальше.