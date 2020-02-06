Итоги первого года исполнения "Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2019-2023 годах" вновь показали, что государство находится на верном пути, проводя независимую политику, благодаря чему изо дня в день укрепляет свои позиции. Четвертая программа является логическим продолжением программ, принятых за предыдущий период. В рамках трех программ проделаны масштабные работы, и по мере исполнения четвертой будут решены инфраструктурные задачи, стоящие перед страной. Таким образом, будут созданы лучшие условия для дальнейшего развития страны.

Об этом в четверг сказал Trend член политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

По его словам, в мире вспыхивают новые очаги конфликтов, образуется напряженность, а существующие конфликты не находят своего решения. Напряженность наблюдается в Европе, Африке, Азии, Латинской Америке, даже на постсоветском пространстве. Однако на фоне всего этого Азербайджан следует по пути стабильного развития.

"Не случайно, что в 2019 году экономика страны выросла на 2,2 процента, ненефтяной сектор - более чем на 14, а промышленное производство - на 1,5 процента. В прошлом году созданы 98 тысяч новых рабочих мест, в страну инвестировано 13,5 миллиарда долларов, инфляция установилась на отметке 2,5 процента, а доходы населения выросли на 7,4 процента. Также на 6,4 миллиарда долларов выросли валютные резервы страны, а это рекордный показатель за последние годы. Теперь общая сумма валютных резервов Азербайджана составляет 52 миллиарда долларов. Только в прошлом месяце рост данной цифры составил миллиард долларов. Реформы, осуществляемые в Азербайджане, приветствуются Всемирным банком, и, как показатель этого, страна вошла в двадцатку стран-реформаторов согласно отчету Doing Business", - сказал Рагимзаде.

Он отметил, что реализуемые в последние годы масштабные инфраструктурные проекты полностью изменили облик регионов. За это время было проведено 58 тысяч километров газопровода, 13 тысяч километров водопроводных труб, построено около 470 водоочистных сооружений модульного типа, решена проблема питьевой воды 706 тысяч человек. Отремонтировано и построено свыше 16 тысяч километров автодорог, построено и введено в эксплуатацию 470 мостов и тоннелей. В результате этого Азербайджан занимает 27-е место в мире по качеству дорог.

"На конференции, посвященной итогам первого года исполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2019-2023 годах, наряду с достигнутыми успехами, Президент Ильхам Алиев также затронул имеющиеся проблемы и дал конкретные поручения для их устранения. Итоги данной конференции показали, что Азербайджан сохранил динамичные темпы развития, улучшилось благосостояние населения страны, укрепилась позиция страны на международной арене. Продуманная долгосрочная политика осуществляется в Азербайджане на самом высоком уровне, реформы в стране носят продолжительный характер. Поэтому успехи и достижения Азербайджана поощряются международными организациями, рейтинговыми агентствами, даже приводятся в пример всему миру. Представление Азербайджана в качестве наиболее развивающейся составной части мировой экономики, и тот факт, что страна приводится в пример миру, доказывает растущий авторитет страны на международной арене", - добавил Вугар Рагимзаде.