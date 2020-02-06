В издании "Военно-промышленный курьер", в выпуске №3 (816) за 28 января 2020 года была опубликована статья заместителя директора Института политического и военного анализа, известного военного эксперта Александра Храмчихина, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По названию статьи "Референдум в поддержку империи" с подзаголовком "России пора возвращаться в естественные границы" читатель может догадаться, о чем она. Опровержение спорных тезисов, связанных с анализом многочисленных межнациональных конфликтов, гражданских и межгосударственных войн, периода развала СССР, заняло бы слишком много места. Хочется отметить лишь некоторые из них. Так, автор произвольно, на свой лад трактует историю СССР и процесс разграничения между республиками и административно-территориальными единицами этой большой страны. Более того, он полностью игнорирует исторические факты, в частности то, что до советизации Азербайджан, Грузия и Армения были независимыми государствами и вошли в Союз в рамках международно признанных границ.

Странно, но автор дает неправильную оценку существовавшей советской системе государственного устройства, говоря, что развал СССР сведен лишь "к множеству межэтнических конфликтов", что является вообще неубедительным.

Как можно отрицать, что именно благодаря устойчивости системы - республик, автономных областей, округов - Советский Союз вышел победителем в ВОВ,а в дальнейшем эта система была успешно реализована, процветала и процветает во многих странах мира. Ошибочно в статье Храмчихина и то, что в "СССР было произвольное начертание внутренних границ между административно-территориальными единицами... и деление национальных образований на "сорта", которые в момент развала страны не могли не привести к множеству межэтнических конфликтов". Во-первых, говоря о "произвольном начертании внутренних границ", автор повторяет популярный у армянских идеологов миф о "великой Армении", границы которой "достоверно известны и исторически обоснованы", а у всех других народов Советского Союза границы "произвольно начертаны".

Во-вторых, все процессы происходили под патронажем главного организатора и вдохновителя межнациональных конфликтов, проживающего в Москве идеолога "перестроечного" процесса.

Было бы правильным также проследить деятельность зарубежных спецслужб, армянского лобби и их агентов влияния в СССР, которые методично ставили под сомнение существовавшую систему государственного устройства. Утверждать, что "несправедливое размежевание" привело к межэтническим конфликтам и развалу СССР - это фактически переписывание реальной истории того периода. Не советую известному военному эксперту Храмчихину уподобляться господину Затулину, который ради своих лоббистских интересов в Ереване занят переписыванием истории СССР, встав на пагубный путь защитника фашистского преступника Нжде. Не вдаваясь в другие подробности, хочу остановиться на карабахской проблеме. По мнению господина Храмчихина, в Карабахе - "с точки зрения норм международного права налицо классическое и неразрешимое противоречие между принципом нерушимости границ (он в пользу Азербайджана) и правом наций на самоопределение (в пользу Армении)".

"Правда, применительно к карабахскому случаю здесь есть определенное лукавство: ведь распад СССР полностью нарушил принцип нерушимости границ и позволил нациям реализовать право на самоопределение. Непонятно, почему должны были считаться неприкосновенными границы бывших союзных республик (тем более нарисованные в высшей степени произвольно)? Если Союз был так ужасен, почему его искусственная иерархия народов священна? Армяне, по крайней мере, были более последовательными, следуя исключительно праву на самоопределение. Азербайджан же, безусловно, признавая это право для себя, полностью отказал в нем Карабаху. "Сыграл в империю" и проиграл", - говорится в статье.

Во-первых, между принципом нерушимости границ и правом наций на самоопределение в вопросе Карабаха никаких противоречий нет. В международном праве все страны мира в качестве основного закона, являющегося исходным для решения любых международных проблем, признают Устав ООН, в котором нет формулировки "право нации на самоопределение", а есть "принцип самоопределения народов". Если даже взять за основу тот несуществующий принцип, то очевидно, что армянская нация уже "самоопределилась" в Армении.

На проживающих на оккупированных территориях Азербайджана 50 тысяч армян, которые, согласно международному праву, являются не "народом", а "армянским этническим меньшинством", принцип самоопределения не распространяется.

В противном случае Россия должна признавать "самоопределение" 500 тысяч армян в Краснодарском крае или 50 тысяч - в городе Сочи.

Неприкосновенность границ Азербайджана также гарантирована документами ООН, признана всеми международными организациями и странами мира, в первую очередь, Россией. Во-вторых, Армения уже почти 25 лет не может, и не сможет закрепить свои территориальные завоевания. Оккупировав не только Нагорный Карабах, но и территории, где армяне не проживали, осуществив геноцид в Ходжалы, оккупанты проиграли, так как пустые утверждения Еревана о "праве на самоопределение" не вписываются в общеизвестные реалии конфликта.

Утверждение о том, что Азербайджан "сыграл в империю" и проиграл", свидетельствует об отсутствии информации о предыстории нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан был и остается многонациональным светским государством, где по сей день проживают представители различных народов, в том числе армяне. Возможно, в Карабахе была проиграна первая фаза войны, и для Азербайджана она перешла в затяжную фазу конкуренции с противником, но для Армении проигрыш неумолим. Об этом свидетельствуют существующие тенденции в регионе, а также факторы усиливающегося российско-азербайджанского политического, экономического и военно-технического сотрудничества, о чем должно быть хорошо известно господину Храмчихину.

Директор экспертного совета Baku Network

доктор философии Эльхан Алескеров

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