Двойные стандарты и дискриминация со стороны Совета Европы применяется по отношению к тем, кто имеет собственное мнение и не стремится подражать так называемой европейской "демократии".

Об этом сказал Trend, российский политический обозреватель, конфликтолог Евгений Михайлов, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что в Совете Европы не только Азербайджан, но и его партнер Россия подвергаются политике двойных стандартов: "Вот если бы Баку ставил так называемый европейский "мультикультурализм" выше своих национальных интересов, тогда и отношение к Азербайджану было бы теплее. А так как Азербайджан сильная, самостоятельная держава, ценящая семейные и национальные ценности, как и Россия, в отличие от той же самой Армении, где свободно проходят гей-парады, а лидеры государств напрямую зависят от западных дотаций, то не стоит удивляться предвзятому отношению со стороны так называемого "цивилизованного" Старого света".

Политолог сказал, что он полностью согласен с мнением здравых политиков и аналитиков, которые указывают на то, что Совет Европы стал фактически местом пропаганды открытого лицемерия и дискриминации: "Более того хочу отметить, что эта организация откровенно деградирует и теряет влияние в мире. При этом хотелось бы сказать, что и ранее это влияние было весьма условным и то благодаря лоббированию интересов тех же США и их транснациональных корпораций. Сейчас Европа стоит на политическом распутье благодаря политике старшего заокеанского партнера, и не решается сделать свой выбор, способствующий усилению суверенизации от внешних игроков".

Евгений Михайлов уверен, что Совет Европы - это рассадник русофобов и исламофобов: "Это давно нужно принять как должное принять к сведению, что он не достоин, быть партнером. Совершенно очевидно, что Европа меняется и не в лучшую сторону и именно поэтому следует осознать, что необходимы новые союзы, где европейцы не будут играть главенствующую роль, и права всех участников будут соблюдаться в равной степени".