Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу за большой вклад в развитие российско-азербайджанских отношений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.