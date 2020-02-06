https://news.day.az/politics/1200549.html Владимир Путин наградил Полада Бюльбюльоглу
Владимир Путин наградил Полада Бюльбюльоглу
Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу за большой вклад в развитие российско-азербайджанских отношений.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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