6 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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