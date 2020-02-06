https://news.day.az/politics/1200557.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генштаба ВC России - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генштаба ВC России - ФОТО
6 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость будет обновляться
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре