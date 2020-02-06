Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребности в питьевой воде населения и посевных площадей в Шекинском районе.

Согласно распоряжению, с целью бурения 18 субартезианских скважин для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей в 15 населенных пунктах с численностью жителей 116 539 человек в Шекинском районе и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 1,26 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.