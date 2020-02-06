Сегодня первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны, генералом армии Валерием Герасимовым, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Приветствуя гостей, генерал-полковник Садыков подчеркнул важную роль глав государств в установлении отношений между двумя странами, отметил, что наше сотрудничество проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия и, постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.

Начальник Генерального штаба отметил, что на государственном уровне принято решение об участии военнослужащих азербайджанской армии в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в Москве, и с этой целью ведется активная подготовительная работа.

Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Генерал-полковник Садыков подчеркнул важность достижения разрешения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

Генерал российской армии Герасимов также отметил, что наши связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

Затем стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, перспективы развития связей, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Генерал армии Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию очередной двусторонней встречи в Баку с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе.